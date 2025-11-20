יום חמישי, 20.11.2025 שעה 10:29
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"שוקלת להגיש הצעה": ברצלונה בעקבות ריאן?

המועדון הקטלוני עשוי לבצע צעד לגבי הקיצוני הכישרוני של ואשקו דה גאמה, שמלהיב את ברזיל. הסכום: בין 25 ל-30 מיליון אירו, אך יש מספר מכשולים

|
ריאן (IMAGO)
ריאן (IMAGO)

ברצלונה ממשיכה לעקוב בקפדנות אחר הפריצה של שחקנים צעירים בשוק, ואחד מהם הוא הקיצוני הברזילאי ריאן, או בשמו המלא ריאן ויטור סימפליסיו רוצ'ה, מוואשקו דה גאמה. המועדון הקטלוני עקב אחריו לאורך העונה האחרונה שבה הוכיח את כישרונו ועוצמתו בברזיל, וייתכן שעשה צעד נוסף בדרך לניסיון לצרף אותו. העיתונאי אקרם קונור טוען שברצלונה שוקלת להגיש הצעה של בין 25 ל-30 מיליון אירו עבור הכוכב הצעיר כדי להקדים את העניין שמפגינים כמה מועדונים אירופיים.

ריאן הוא אחד מהתקיפים הבולטים בכדורגל הברזילאי כיום, והיכולת שלו מושכת עניין מרבים ממועדוני הפרמייר ליג. רומא כבר מנהלת לכאורה מגעים לגבי רכישתו, אך נכון לעכשיו אין הסכם קונקרטי וברצלונה ממתינה לפני קבלת החלטה סופית. “ריאן אהוד במועדון, אך עמדת הקיצוני הימני בקבוצה עמוסה מאוד ולכן השקעה גדולה מעוררת דיון”, ניתחו בספרד.

כמו כן, ריאן הוא שחקן שדקו מכיר לעומק הרבה לפני שהגיע לברצלונה. המנהל הספורטיבי הנוכחי זיהה את כישרונו עוד בתקופת עבודתו כסוכן, ועקב אחר התקדמותו כשחקן. בברצלונה עקבו אחריו מקרוב, אך מודעים לסיכון שבהשקעה בכדורגל הברזילאי, במיוחד לאחר שעסקת ויטור רוקה לא הצליחה כפי שקיוו. באופן אירוני, ברצלונה ויתרה על ההזדמנות להחתים את אסטבאו, שחקן שכן עומד בציפיות והצליח בפרמייר ליג לאחר העברתו הענקית לצ׳לסי.

ויטור רוקה במדי ברצלונה (IMAGO)ויטור רוקה במדי ברצלונה (IMAGO)

מה שכן נראה ברור הוא שברצלונה תהיה בעמדה טובה מאוד אם תחליט ללכת עליו. הקיצוני מוואשקו דה גאמה עשוי להצטרף לסביבה ניהולית חדשה הקרובה מאוד למועדון הקטלוני, מה שיקל על ביצוע העסקה. הדבר היחיד הברור הוא שהדוחות המקצועיים עליו מצוינים וששמו כבר נמצא על שולחן הדיונים, אך הכל תלוי במצבו הכלכלי של המועדון בקיץ.

על פי הדיווחים, ריאן חידש את חוזהו עם ואשקו דה גאמה עד 2028, תנאי שהוגדר על ידי המועדון כדי להיות פתוח למשא ומתן על עזיבתו. החוזה הקודם שלו היה עד דצמבר 2026, כך שבקיץ הקרוב יכול היה להפוך למציאה בשוק. שוויו מוערך בכ-18 מיליון אירו, אך המועדון שלו לא ימכור בפחות מ-25 מיליון אירו. ברצלונה עדיין מתלבטת.

