בית"ר תבקש להפשיר כרטיסים נוספים לנתניה

אחרי ה-2:6 ההיסטורי על מכבי תל אביב בבלומפילד ועל רקע הטירוף הגדול של הקהל, בית”ר ירושלים תפנה למשטרה כדי שתאפשר לה למכור כרטיסים ליציע הצפון מזרחי בטדי וזאת לאחר שכל הכרטיסים למשחק מול מכבי נתניה לאחר פגרת השזרוע כבר נמכרו.

עד כה הבטיחו את מקומם בטדי 27 אלף אוהדים ולאחר אישור התוכניות יבקשו להפשיר עוד 3 אלף כרטיסים, כשכזכור המשחק יתקיים ב-30.11, ביום ראשון, בשעה 20:30.

בנושא אחר, לאחר דרישות המשטרה על משחק האימון שתוכנן מול בני סכנין במחנה האימונים שמקיימת הקבוצה באילת, בקבוצה החליטו לחסוך כאב ראש ו-ויתרו על קיום המשחק, כאשר חשש המשטרה היה שיגיעו אוהדים לסופ”ש בעיר הדרומית ולמשחק גם כן.

בכל אופן, בבית”ר יפנו לטבריה, שהייתה אמורה לשחק מול בני יהודה במטרה שיוותרו להם ויחליפו את משחקי האימון – בית”ר מול בני יהודה וטבריה מול סכנין. בנוסף, ירדן שועה שהיה עם הנבחרת קיבל חופשה ויצטרף לקבוצה ביום ראשון הקרוב.