סנדי כהן סיים את דרכו בהפועל תל אביב

הפועל תל אביב עדיין באופוריה מהניצחון הגדול בדרבי עם 80:85 על מכבי תל אביב אתמול (שני), אבל הפנים כבר קדימה לעבר המשחק נגד מילאנו, במטרה לשמור על פסגרת היורוליג לשבוע נוסף. בכללי, לאדומים מחכים מילאנו, נתניה וריאל מדריד בפחות משבוע.

הקבוצה נהנתה מיום חופש היום, ומחר תערוך את האימון המסכם שלה לקראת המשחק באיטליה, אליו היא תמריא לאחר האימון. מי שכבר לא יהיה חלק מהאימון ובעצם סיים את דרכו במועדון הוא סנדי כהן.

השחקן חתם בקיץ על חוזה זמני בהפועל תל אביב, וכעת במועדון החליטו שלא להמשיך את ההתקשרות. כעת, לאדומים יש סגל של 18 שחקנים כולל כולם, לאחר שכהן סיים את דרכו ובוגדן מלאדנוב נמצא בהשאלה.

כהן בעצם כבר היום לא יהיה חלק יותר מהפועל תל אביב, לא יתאמן מחר ולא ימריא עם הקבוצה. השחקן לא רשם דקות ביורוליג וקיבל דקות מעטות במסגרת הליגה.