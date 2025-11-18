יום שלישי, 18.11.2025 שעה 18:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים ג' שרון 1
ילדים ג': התאומים שנפגשו לראשונה כיריבים

המשחק בין מכבי צורן למ.ס עמק חפר, שהסתיים בשוויון של 2:2, הפגיש משני הצדדים את האחים, אייל וגיא שחם, שלראשונה נפגשו כיריבים בקבוצות שונות

התאומים אייל וגיא שחם בסיום המשחק (פרטי)
התאומים אייל וגיא שחם בסיום המשחק (פרטי)

בשבת האחרונה אירח מגרש הכדורגל בשכונת בית אליעזר בחדרה משחק השלמה מהמחזור השני בליגת שרון 1, משחק שהפגיש את מ.ס עמק חפר ומכבי צורן. לעמק חפר היה זה משחק ליגה ראשון לעונה זו, לאחר סאגה ארוכה מול ההתאחדות לכדורגל, בעניין דרישת המועדון לשבץ את הקבוצה בליגת שרון. לצורן היה זה משחק חמישי העונה, שבו היא קיוותה לשמור על מאזן מושלם.

היה זה משחק בין שתי קבוצות איכותיות ומוכשרות, שהפגיש משני הצדדים את האחים לבית שחם, שבעונה שעברה שיחקו יחדיו בשורות מ.ס עמק חפר, שסיימה את העונה כקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בליגת שרון 1, ואף הגיעה עד לשלב רבע גמר גביע המדינה. אייל עלה כשחקן שדה במכבי צורן, בעוד שגיא הגן על שערה של עמק חפר והולך בדרכו של אחיו, סתיו, יליד 2005, המשחק כשוער בליגת המכללות האמריקאית במדיה של אמברי רידל.

כבר בדקה השנייה עלתה מכבי צורן ליתרון, בזכות שער עצמי שהובקע לזכותה. מנגד, עמק חפר הצליחה לחולל מהפך עם צמד שערים שכבש עבד אל לטיף חאמד (14,29), שהעלה את קבוצתו ליתרון 1:2, שהחזיק מעמד עד לדקה ה-58 בה עומר חלפון כבש שער וקבע את תוצאת המשחק - שוויון 2:2.

מכבי צורן ילדים גמכבי צורן ילדים ג' (מטעם הקבוצה)

ערן שחם, אביהם של אייל וגיא, שיתף בסיום: "עבר עלינו שבוע מעניין בבית. רצו בין שני האחים עקיצות, היו גם קצת חששות מהמשחק - אבל הם שמרו על שפה נאותה וכבוד. אני מצאתי את עצמי ביציע בסיטואציה שלא חוויתי קודם. סך הכל, התוצאה טובה לשני הצדדים. הבנים שלי תרמו את חלקם למאמץ הקבוצה. גיא הדף כמה מניסיונות ההבקעה של צורן, השער השני הובקע מבעיטה חופשית לאחר עבירה שבוצעה על אייל. אחרי המשחק שניהם התחבקו ואחה"צ הלכו לשחק יחד בפארק בצורן עם חבריהם". 

מ.ס עמק חפר ילדים גמ.ס עמק חפר ילדים ג' (מטעם הקבוצה)
סתיו שחם (מכללת אמברי רידל)סתיו שחם (מכללת אמברי רידל)
