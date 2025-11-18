יום שלישי, 18.11.2025 שעה 22:04
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

דקה 16: ספרד - טורקיה 0:1

מוקדמות המונדיאל, מחזור 10: דני אולמו כבש, הלה רוחה בדרך הבטוחה לעלייה לגביע העולם. עוד כעת: קוסובו - שווייץ 0:0, בלגיה - ליכטנשטיין 0:1

|
פביאן רואיס (IMAGO)
פביאן רואיס (IMAGO)

משחקי מוקדמות המונדיאל ממשיכים בשעה זו עם מספר משחקים שסוגרים את שלב הבתים, בסיומם נקבל תמונת מצב מלאה יותר לגבי הנבחרות שיטוסו בקיץ לאמריקה אל עבר גביע העולם. במוקד, ספרד מארחת את טורקיה, שווייץ מתארחת אצל קוסובו, אוסטריה ובוסניה נפגשות בקרב ישיר על המקום במונדיאל, סקוטלנד פוגשת את דנמרק גם כן בהתמודדות על הפסגה, בלגיה מארחת את ליכטנשטיין ו-ויילס פוגשת את צפון מקדוניה במאבק על המקום השני.

ספרד – טורקיה 0:1

כשהם במקום הראשון, מושלמים עם חמישה ניצחונות בחמישה משחקים, ויחס שערים מדהים של 0:19, הלה רוחה רוצים להמשיך ביכולת הנהדרת ולהישאר במאזן מושלם, כאשר המארחת יודעת שהיא הבטיחה “רק” מעשית את מקומה. מנגד, טורקיה במקום השני עם 12 נקודות, חולמת על הפתעה גדולה וצריכה נס לא ראלי בדמות ניצחון 0:7 בשביל לעקוף את היריבה בעקבות הפרש השערים הגדול.

דקה 4, שער! ספרד עלתה ל-0:1: מארק קוקרייה העביר כדור רוחב שמצא את דני אולמו, שסיים מקרוב לרשת.

קוסובו – שווייץ 0:0

גם פה זה מפגש בין הנבחרות שבמקום הראשון והשני. המארחת עם 10 נקודות בחמישה משחקים וצריכה נס של 0:6 בשביל לעלות למקום הראשון. מנגד, האורחת שבפסגה עם 13 נקודות, יודעת שתיקו מספיק לה בשביל לסיים במקום הראשון.

אוסטריה – בוסניה 1:0

לעומת שני המשחקים האחרונים, פה מדובר על קרב ישיר לחלוטין בין שתי הנבחרות, כאשר המארחת במקום הראשון ובפער של שתי נקודות מיריבתה שבמקום השני. תיקו יספיק לאוסטרים כדי להעפיל אוטומטית מהמקום הראשון, כשמנגד האורחים חייבים ניצחון כדי להיות אלה שמשיגים את הכרטיס הישיר לגביע העולם.

דקה 12, שער! בוסניה עלתה ל-0:1: אחרי בלבלה בקרן וכדור שחזר אחורה, הוא נכנס שוב פנימה ומצא את ראשו של האריס טבאקוביץ’, שנגח פנימה.

סקוטלנד – דנמרק 0:1

משחק נוסף שהוא מאבק ראש בראש בין שתי נבחרות על המקום הראשון שקיבלו פיק ברכיים במחזור הקודם, כשהנבחרת מהאי הבריטי הפסידה ליוון, בעוד שהנורדים סיימו בתיקו מול בלארוס. הסקוטים עם 10 נקודות, נקודה פחות מהדנים שבפסגה. המשמעות, תיקו יספיק לאורחת כדי לעלות ישירות למונדיאל, כשמנגד המארחת חייבת לנצח כדי להשיג את העלייה האוטומטית מהמקום הראשון.

דקה 4, שער! סקוטלנד עלתה ל-0:1: מישהו חשב שזה יהיה שחקן אחר? סקוט מקטומיניי כבש את אחד משערי השנה בעולם, כשהבקיע מספרת פשוט אדירה.

בלגיה – ליכטנשטיין 0:1

המארחת בפסגה עם פער של שתי נקודות מהמקום השני, כאשר היא פוגשת יריבה מאוד נוחה ו”חלשה” שהפסידה בכל שבעת המשחקים עד עכשיו ובמאזן רע של שערים, 24:0. הבלגים אמורים לנצח ולעלות אוטומטית למונדיאל, אלא אם כן האורחת תחולל סנסציה גדולה.

דקה 3, שער! בלגיה עלתה ל-0:1: כדור עלה מצד ימין, האנס ונאקן עלה מעל כולם ונגח לרשת.

ויילס – צפון מקדוניה 0:0

באותו בית עם בלגיה, שתי הנבחרות נאבקות בקרב ישיר על המקום השני, שבמידה שתתחולל סנסציה במשחק המקביל בין בלגיה לליכטנשטיין בו האחרונה תנצח, המנצחת במשחק הנ”ל תזכה בפסגת הבית. צפון מקדוניה מקדימה את ויילס בעקבות הפרש שערים, כאשר המשחק הערב יכריע אם אחת הנבחרות תסיים במקום הראשון, בפלייאוף, או תישאר בידיים ריקות.

תוצאות נוספות:

בולגריה – גאורגיה 0:1
רומניה – סן מרינו 1:1
בלארוס – יוון 0:0
שבדיה – סלובניה 0:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */