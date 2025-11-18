דקה 16: ספרד - טורקיה 0:1

משחקי מוקדמות המונדיאל ממשיכים בשעה זו עם מספר משחקים שסוגרים את שלב הבתים, בסיומם נקבל תמונת מצב מלאה יותר לגבי הנבחרות שיטוסו בקיץ לאמריקה אל עבר גביע העולם. במוקד, ספרד מארחת את טורקיה, שווייץ מתארחת אצל קוסובו, אוסטריה ובוסניה נפגשות בקרב ישיר על המקום במונדיאל, סקוטלנד פוגשת את דנמרק גם כן בהתמודדות על הפסגה, בלגיה מארחת את ליכטנשטיין ו-ויילס פוגשת את צפון מקדוניה במאבק על המקום השני.

ספרד – טורקיה 0:1

כשהם במקום הראשון, מושלמים עם חמישה ניצחונות בחמישה משחקים, ויחס שערים מדהים של 0:19, הלה רוחה רוצים להמשיך ביכולת הנהדרת ולהישאר במאזן מושלם, כאשר המארחת יודעת שהיא הבטיחה “רק” מעשית את מקומה. מנגד, טורקיה במקום השני עם 12 נקודות, חולמת על הפתעה גדולה וצריכה נס לא ראלי בדמות ניצחון 0:7 בשביל לעקוף את היריבה בעקבות הפרש השערים הגדול.

דקה 4, שער! ספרד עלתה ל-0:1: מארק קוקרייה העביר כדור רוחב שמצא את דני אולמו, שסיים מקרוב לרשת.

קוסובו – שווייץ 0:0

גם פה זה מפגש בין הנבחרות שבמקום הראשון והשני. המארחת עם 10 נקודות בחמישה משחקים וצריכה נס של 0:6 בשביל לעלות למקום הראשון. מנגד, האורחת שבפסגה עם 13 נקודות, יודעת שתיקו מספיק לה בשביל לסיים במקום הראשון.

אוסטריה – בוסניה 1:0

לעומת שני המשחקים האחרונים, פה מדובר על קרב ישיר לחלוטין בין שתי הנבחרות, כאשר המארחת במקום הראשון ובפער של שתי נקודות מיריבתה שבמקום השני. תיקו יספיק לאוסטרים כדי להעפיל אוטומטית מהמקום הראשון, כשמנגד האורחים חייבים ניצחון כדי להיות אלה שמשיגים את הכרטיס הישיר לגביע העולם.

דקה 12, שער! בוסניה עלתה ל-0:1: אחרי בלבלה בקרן וכדור שחזר אחורה, הוא נכנס שוב פנימה ומצא את ראשו של האריס טבאקוביץ’, שנגח פנימה.

סקוטלנד – דנמרק 0:1

משחק נוסף שהוא מאבק ראש בראש בין שתי נבחרות על המקום הראשון שקיבלו פיק ברכיים במחזור הקודם, כשהנבחרת מהאי הבריטי הפסידה ליוון, בעוד שהנורדים סיימו בתיקו מול בלארוס. הסקוטים עם 10 נקודות, נקודה פחות מהדנים שבפסגה. המשמעות, תיקו יספיק לאורחת כדי לעלות ישירות למונדיאל, כשמנגד המארחת חייבת לנצח כדי להשיג את העלייה האוטומטית מהמקום הראשון.

דקה 4, שער! סקוטלנד עלתה ל-0:1: מישהו חשב שזה יהיה שחקן אחר? סקוט מקטומיניי כבש את אחד משערי השנה בעולם, כשהבקיע מספרת פשוט אדירה.

בלגיה – ליכטנשטיין 0:1

המארחת בפסגה עם פער של שתי נקודות מהמקום השני, כאשר היא פוגשת יריבה מאוד נוחה ו”חלשה” שהפסידה בכל שבעת המשחקים עד עכשיו ובמאזן רע של שערים, 24:0. הבלגים אמורים לנצח ולעלות אוטומטית למונדיאל, אלא אם כן האורחת תחולל סנסציה גדולה.

דקה 3, שער! בלגיה עלתה ל-0:1: כדור עלה מצד ימין, האנס ונאקן עלה מעל כולם ונגח לרשת.

ויילס – צפון מקדוניה 0:0

באותו בית עם בלגיה, שתי הנבחרות נאבקות בקרב ישיר על המקום השני, שבמידה שתתחולל סנסציה במשחק המקביל בין בלגיה לליכטנשטיין בו האחרונה תנצח, המנצחת במשחק הנ”ל תזכה בפסגת הבית. צפון מקדוניה מקדימה את ויילס בעקבות הפרש שערים, כאשר המשחק הערב יכריע אם אחת הנבחרות תסיים במקום הראשון, בפלייאוף, או תישאר בידיים ריקות.

תוצאות נוספות:

בולגריה – גאורגיה 0:1

רומניה – סן מרינו 1:1

בלארוס – יוון 0:0

שבדיה – סלובניה 0:0