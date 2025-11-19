גווארדיולה וברצלונה מתחרים על הכישרון הגרמני

הבונדסליגה תמשוך חלק גדול מהזרקורים בחלונות ההעברות הקרובים, בעיקר בזכות נוכחותן של כישרונות צעירים שכבר נמצאים תחת מעקב של מועדונים גדולים ביבשת. אחד מהם היא ללא ספק סעיד אל מלה, שהופך העונה לאחת ההבטחות הצעירות שכדאי לעקוב אחריהן.

שחקן קלן פורח העונה בכדורגל הגרמני, שם הוא רשם ארבעה שערים ובישול אחד ב-10 משחקי בונדסליגה. בגיל 19 ובקבוצה מהחלק האמצעי של הטבלה, ההופעות המרשימות שלו עוררו עניין אצל סקאוטים של מועדונים גדולים, וגם זיכו אותו בזימון לנבחרת גרמניה הבוגרת.

בתקשורת הקטלונית פורסם שאל מלה נמצא ברשימה של האנזי פליק כאפשרות לסגל בעונה הבאה, ולכן הוא הופך לחלופה עבור ברצלונה. מדובר בקיצוני שמאלי מוכשר ומסוכן באחד על אחד, כשפתיחת העונה שלו לא נעלמה מעיניהם של עוזריו של המאמן הגרמני של ברצלונה.

סעיד אל מלה (IMAGO)

אלא שהמועדון הקטלוני לא יתמודד לבד במרוץ להחתמת אחת ההבטחות הגדולות של הכדורגל האירופי. כרגיל, כמה מועדונים מהפרמייר ליג ומהבונדסליגה עוקבים אחריו וצפויים להגיש הצעות רציניות בעבור השחקן שמוערך ב-18 מיליון אירו לפי אתר ‘טרנספרמרקט’, אך לא יעזוב את קלן בפחות מ-40 מיליון.

פפ נכנס למרוץ

ואם יש יריבה שיכולה להקשות על ברצלונה, זו מנצ׳סטר סיטי, מועדון בעל כוח כלכלי שרק מעטים באירופה יכולים להתחרות בו, אולי רק פאריס סן ז’רמן. לפי ‘סקיי ספורט’ בגרמניה, סעיד אל מלה הצליח להרשים את פפ גווארדיולה, שעוקב אחריו מקרוב.

בתקשורת דווח שהמאמן כבר צפה במספר סרטונים וקליפים של הכוכב העולה של קלן, וכן שלח סקאוטים למשחקיו בבונדסליגה כדי לצפות בו מקרוב. אך לא רק מנצ׳סטר סיטי וברצלונה עוקבות אחר מצבו. במקביל, גם באיירן מינכן ודורטמונד מציבות אותו ברשימת המועמדים שלהן, בעוד קלן הקפידה להגן עליו והאריכה את חוזהו ביולי האחרון עד שנת 2030.

כך או כך, על פי דיווחים בגרמניה, השיחות בין המועדון לנציגי השחקן יתקיימו בחודש החורף. למרות זאת, הקיצוני מרגיש טוב בגרמניה ומתמקד בלסיים את העונה ברמה הגבוהה ביותר בקלן כדי להרוויח זימון מיוליאן נגלסמן לקראת מונדיאל 2026.