ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

גווארדיולה וברצלונה מתחרים על הכישרון הגרמני

דיווח: מאמן מנצ'סטר סיטי עוקב מקרוב אחר אחת ההבטחות שנמצאת גם ברשימה של פליק, סעיד אל מלה מקלן, שפתח את העונה בסערה וזומן לגרמניה הבוגרת

|
סעיד אל מלה (IMAGO)
סעיד אל מלה (IMAGO)

הבונדסליגה תמשוך חלק גדול מהזרקורים בחלונות ההעברות הקרובים, בעיקר בזכות נוכחותן של כישרונות צעירים שכבר נמצאים תחת מעקב של מועדונים גדולים ביבשת. אחד מהם היא ללא ספק סעיד אל מלה, שהופך העונה לאחת ההבטחות הצעירות שכדאי לעקוב אחריהן.

שחקן קלן פורח העונה בכדורגל הגרמני, שם הוא רשם ארבעה שערים ובישול אחד ב-10 משחקי בונדסליגה. בגיל 19 ובקבוצה מהחלק האמצעי של הטבלה, ההופעות המרשימות שלו עוררו עניין אצל סקאוטים של מועדונים גדולים, וגם זיכו אותו בזימון לנבחרת גרמניה הבוגרת.

בתקשורת הקטלונית פורסם שאל מלה נמצא ברשימה של האנזי פליק כאפשרות לסגל בעונה הבאה, ולכן הוא הופך לחלופה עבור ברצלונה. מדובר בקיצוני שמאלי מוכשר ומסוכן באחד על אחד, כשפתיחת העונה שלו לא נעלמה מעיניהם של עוזריו של המאמן הגרמני של ברצלונה.

סעיד אל מלה (IMAGO)סעיד אל מלה (IMAGO)

אלא שהמועדון הקטלוני לא יתמודד לבד במרוץ להחתמת אחת ההבטחות הגדולות של הכדורגל האירופי. כרגיל, כמה מועדונים מהפרמייר ליג ומהבונדסליגה עוקבים אחריו וצפויים להגיש הצעות רציניות בעבור השחקן שמוערך ב-18 מיליון אירו לפי אתר ‘טרנספרמרקט’, אך לא יעזוב את קלן בפחות מ-40 מיליון.

פפ נכנס למרוץ

ואם יש יריבה שיכולה להקשות על ברצלונה, זו מנצ׳סטר סיטי, מועדון בעל כוח כלכלי שרק מעטים באירופה יכולים להתחרות בו, אולי רק פאריס סן ז’רמן. לפי ‘סקיי ספורט’ בגרמניה, סעיד אל מלה הצליח להרשים את פפ גווארדיולה, שעוקב אחריו מקרוב.

סעיד אל מלה (IMAGO)סעיד אל מלה (IMAGO)

בתקשורת דווח שהמאמן כבר צפה במספר סרטונים וקליפים של הכוכב העולה של קלן, וכן שלח סקאוטים למשחקיו בבונדסליגה כדי לצפות בו מקרוב. אך לא רק מנצ׳סטר סיטי וברצלונה עוקבות אחר מצבו. במקביל, גם באיירן מינכן ודורטמונד מציבות אותו ברשימת המועמדים שלהן, בעוד קלן הקפידה להגן עליו והאריכה את חוזהו ביולי האחרון עד שנת 2030.

כך או כך, על פי דיווחים בגרמניה, השיחות בין המועדון לנציגי השחקן יתקיימו בחודש החורף. למרות זאת, הקיצוני מרגיש טוב בגרמניה ומתמקד בלסיים את העונה ברמה הגבוהה ביותר בקלן כדי להרוויח זימון מיוליאן נגלסמן לקראת מונדיאל 2026.

