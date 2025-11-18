"הסרטון המוצג חלקי ולא מוצגות קללות האוהד"

במהלך הדרבי של תל אביב אתמול, בו הפועל ת”א רשמה 80:85 על מכבי ת”א, אוהד של הקבוצה, מנוי ופנליסט ב-ONE, חי תנעמי, הוצא מהאולם על ידי חברת האבטחה, נלקח לחדר לבד וספג איומים וקללות מזעזעות שמופיעות בסרטון. בינתיים, חברת האבטחה והפועל ת”א הוציאו את התגובות שלהן לאירוע.

מטעם חברת האבטחה נמסר: “אלה שהזמינו את המאבטחים והתלוננו על התנהגותו של אותו אוהד, היו אוהדי הפועל מאותו יציע, לאחר שזה התנהג כלפיהם בצורה אלימה פיזית ומילולית. התמונה המוצגת מעוותת, הסרטון המוצג הינו חלקי, ולא מוצגות בו הקללות הקשות וההתנהגות של אותו אוהד, גם כלפי אוהדי הפועל עצמם”.

עוד רשמו: “למרות זאת, הדברים שנאמרו על ידי המאבטח לא מקובלים עלינו והם יתוחקרו ויטופלו על מנת שלא יחזרו שוב. יש לזכור כי הדרבי, אשר הינו אירוע מורכב מבחינת אבטחה, עבר בצורה מופתית, בעיקר בזכות התנהגות נהדרת של אוהדי שתי הקבוצות”.

תיעוד מאבטח מאיים ומקלל אוהד הפועל ת"א

תגובת המועדון הפועל ת”א: “חברת האבטחה קיבלה במהלך המשחק דיווח על אירוע חריג שבסיומו אוהד הקבוצה הורחק מהיציע. בהמשך התקבל תיעוד של המקרה, שבו נראית התנהגות שאינה עומדת בסטנדרטים המצופים מאנשי אבטחה. הנושא נמצא בבדיקה ובטיפול משמעתי מול חברת האבטחה, תוך הדגשה על החובה להתנהל בכבוד כלפי כלל אוהדי הפועל תל אביב”.