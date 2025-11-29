יום שבת, 29.11.2025 שעה 12:38
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

"ליברפול מחפשת מחליף מיידי למוחמד סלאח"

בעקבות העובדה שהכוכב יחבור לנבחרת מצרים ויחמיץ כמות לא קטנה של משחקים בדצמבר ואולי גם בינואר, האדומים יפנו לשוק בחורף ושמו של סמניו על הפרק

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

ליברפול לא הסתפקה בפיצוץ הכלכלי של הקיץ האחרון. אלופת הפרמייר ליג השקיעה כ-480 מיליון אירו כדי לחזק את הפרויקט המצליח של ארנה סלוט, עם החתמות נוצצות כמו פלוריאן וירץ, הוגו אקיטיקה ואלכסנדר איסאק, השחקן היקר ביותר בתולדות הליגה האנגלית.

הבעיות המקצועיות בחודשים האחרונים היוו נורת אזהרה באנפילד. הקבוצה לא מתניעה, והביקורות באנגליה התרבו, במיוחד כלפי שחקנים כמו איסאק או וירץ, שעדיין לא מצליחים להתאים את עצמם לכדורגל שמאפיין את אנפילד. השבדי עדיין לא פורע שטרות אחרי הקיץ החריג שעבר, בעוד הגרמני, ממש לא מצליח להשפיע בשליש הראשון של העונה.

בליברפול מודאגים גם מהעתיד המיידי של מוחמד סלאח. המצרי יחמיץ את המשחקים מול טוטנהאם, וולבס ולידס בפרמייר ליג בשל השתתפותו בגביע אפריקה לאומות, שמתחיל ב-24 בדצמבר. אם יעבור את שלב הבתים ויתקדם בשלבי הנוקאאוט עד הגמר, ייתכן שהכוכב של אנפילד לא ישחק עד 18 בינואר, ואף יחמיץ חמישה משחקים נוספים, כולל הביקור אצל ארסנל המתוכנן ל-8 בינואר.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

אם מצרים תגיע למשחק האחרון בטורניר, סלאח עשוי להספיק לחזור לנסיעה למארסיי בליגת האלופות. לאור התמונה הזו ובהתחשב בכך שסלאח הפחית מתפוקתו ההתקפית לעומת שנים קודמות, ליברפול תצא למרדף אחר שחקן התקפה ברגע שחלון ההעברות של החורף ייפתח, כך מדווח באנגליה. על פי הפרסומים בתקשורת, המטרה הראשונה של ההנהלה היא אנטואן סמניו, שחקן בורנמות׳ מגאנה שמשחק תחת אנדוני איראולה. נבחרתו אינה משתתפת בגביע אפריקה, פרט חשוב מאוד מבחינת ליברפול.

החלוץ האפריקאי בכל זאת אינו שש לעזוב באמצע העונה. ״אני לא חושב על זה יותר מדי. אני מרוכז בהווה. ברור שאני קורא את החדשות, אבל איני מייחס להן חשיבות״, הודה לאחרונה. סמניו הוא הכובש הרביעי בטבלת הפרמייר ליג העונה עם שישה שערים, רק אחרי דני וולבק עם שבעה, איגור טיאגו עם תשעה וארלינג הולאנד עם 14. יש לו חוזה עד 2030 ושוויו מוערך בכ-80 מיליון אירו.

