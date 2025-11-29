"ליברפול מחפשת מחליף מיידי למוחמד סלאח"

ליברפול לא הסתפקה בפיצוץ הכלכלי של הקיץ האחרון. אלופת הפרמייר ליג השקיעה כ-480 מיליון אירו כדי לחזק את הפרויקט המצליח של ארנה סלוט, עם החתמות נוצצות כמו פלוריאן וירץ, הוגו אקיטיקה ואלכסנדר איסאק, השחקן היקר ביותר בתולדות הליגה האנגלית.

הבעיות המקצועיות בחודשים האחרונים היוו נורת אזהרה באנפילד. הקבוצה לא מתניעה, והביקורות באנגליה התרבו, במיוחד כלפי שחקנים כמו איסאק או וירץ, שעדיין לא מצליחים להתאים את עצמם לכדורגל שמאפיין את אנפילד. השבדי עדיין לא פורע שטרות אחרי הקיץ החריג שעבר, בעוד הגרמני, ממש לא מצליח להשפיע בשליש הראשון של העונה.

בליברפול מודאגים גם מהעתיד המיידי של מוחמד סלאח. המצרי יחמיץ את המשחקים מול טוטנהאם, וולבס ולידס בפרמייר ליג בשל השתתפותו בגביע אפריקה לאומות, שמתחיל ב-24 בדצמבר. אם יעבור את שלב הבתים ויתקדם בשלבי הנוקאאוט עד הגמר, ייתכן שהכוכב של אנפילד לא ישחק עד 18 בינואר, ואף יחמיץ חמישה משחקים נוספים, כולל הביקור אצל ארסנל המתוכנן ל-8 בינואר.

מוחמד סלאח (IMAGO)

אם מצרים תגיע למשחק האחרון בטורניר, סלאח עשוי להספיק לחזור לנסיעה למארסיי בליגת האלופות. לאור התמונה הזו ובהתחשב בכך שסלאח הפחית מתפוקתו ההתקפית לעומת שנים קודמות, ליברפול תצא למרדף אחר שחקן התקפה ברגע שחלון ההעברות של החורף ייפתח, כך מדווח באנגליה. על פי הפרסומים בתקשורת, המטרה הראשונה של ההנהלה היא אנטואן סמניו, שחקן בורנמות׳ מגאנה שמשחק תחת אנדוני איראולה. נבחרתו אינה משתתפת בגביע אפריקה, פרט חשוב מאוד מבחינת ליברפול.

החלוץ האפריקאי בכל זאת אינו שש לעזוב באמצע העונה. ״אני לא חושב על זה יותר מדי. אני מרוכז בהווה. ברור שאני קורא את החדשות, אבל איני מייחס להן חשיבות״, הודה לאחרונה. סמניו הוא הכובש הרביעי בטבלת הפרמייר ליג העונה עם שישה שערים, רק אחרי דני וולבק עם שבעה, איגור טיאגו עם תשעה וארלינג הולאנד עם 14. יש לו חוזה עד 2030 ושוויו מוערך בכ-80 מיליון אירו.