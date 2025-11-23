לא שולל עזיבה: המקרה המוזר של מארק ברנאל

מארק ברנאל חשב שהעונה הזו תהיה עונת הפריצה שלו. פתיחת העונה המדהימה שלו אשתקד נקטעה בעקבות פציעה קשה בווייקאס שהשביתה אותו לשנה שלמה. תהליך ההחלמה, אף שהיה ארוך, התקדם היטב, והוא היה בטוח שיחזור להשתלב בקבוצה. הוא ידע שזה יהיה תהליך הדרגתי, אחרי פציעה כל כך קשה היה עליו להיזהר ולנהל את הדקות שלו בזהירות כדי למנוע כל סוג של החמרה.

עם זאת, לא עלה בדעתו שיהיו לו כל כך מעט דקות על המגרש. בשלושת החודשים הראשונים של העונה עד כה, הקשר שותף בשישה משחקים, אך בסך הכל צבר 48 דקות, 16 מהן במשחק אמש מול בילבאו. הוא לא העלה על דעתו שתפקידו יצטמצם לרמה כזו. ומעל הכל, כואב לו לראות שבחלק מהמשחקים שחקנים כמו אריק גארסיה או אנדראס כריסטנסן, בלמים מטבעם, שיחקו בעמדה שלו לפניו.

האנזי פליק תמיד רצה להגן על השחקן. לכן הוא התרגז כשהוא זומן לנבחרת עד גיל 21. בסופו של דבר, ההתאחדות נסוגה אחרי תלונת ברצלונה, כדי למנוע ממנו להחמיר את פציעתו. “ברנאל חייב לשחק, במיוחד לאור כמות הדקות המועטה שקיבל בברצלונה, אך למרות היעדרם של פדרי ופרנקי דה יונג הוא נותר בספסל”, הסבירו בספרד.

פדרי (IMAGO)

ברנאל השתתף במשחק אימון במהלך הפגרה שפליק ארגן עם שחקני הקבוצה הבוגרת, קבוצת המשנה והנוער. זו דרך עבורו לצבור דקות, אך השאלה היא מה קורה עכשיו. ברנאל אינו מרוצה מהמצב שלו, אך נשאר רגוע. השחקן רוצה לראות מה יקרה בין עכשיו לדצמבר.

המועדון ממשיך להעביר לו את אותו מסר, שהם בונים עליו. עם זאת, העובדות מראות שהוא מקבל דקות מעטות מאוד. “ברנאל אינו שולל לעזוב בחלון ההעברות של ינואר אם לא יתחיל לקבל יותר דקות”, דווח בספרד. הוא יודע שאינו יכול להרשות לעצמו שנתיים ללא משחק, והדקות שהוא מקבל כרגע הן כמעט אפסיות.

כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!

בשורה התחתונה, הקשר הוא עשוי לחפש מוצא בחלון ההעברות הבא. לא ייחסר לו ביקוש, שכן בקיץ האחרון עמדו בתור כדי להחתימו, אך הוא תמיד הרגיש שהכי נכון עבורו היה להישאר בברצלונה. למעשה, כוונתו עדיין להישאר ולקבל דקות משחק, אך עליו יהיה לשקול מחדש את המצב במהלך החודשיים הקרובים בהתאם לתפקיד שפליק ייתן לו.