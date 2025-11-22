יסייע לברצלונה: רובן אמורים לא רוצה את רשפורד

פתיחת העונה של מרקוס רשפורד בברצלונה טובה עד מצוינת. האנגלי, שהגיע בקיץ האחרון ממנצ’סטר יונייטד בהשאלה, מכסה היטב את חסרונו של ראפיניה בזמן שהברזילאי פצוע, והמספרים שלו יותר ממשובחים. יחד עם אריק גארסיה, הוא השחקן היחיד ששותף בכל המשחקים והמדורג שני בכמות הדקות, כשרק הספרדי עקף אותו. רשפורד שיחק 16 משחקים, כבש שישה שערים והוסיף תשעה בישולים.

כל הנתונים הללו, אם ימשיך בקצב הזה, יגרמו לכך שכאשר ההנהלה של ברצלונה תשקול אם להפעיל את אופציית הרכישה שיש לה עליו, התשובה תהיה חיובית. לפי הפרסומים באנגליה, סעיף הרכישה שלו נע בין 30 ל-35 מיליון אירו, ודקו, המנהל הספורטיבי של המועדון, יקבל שני נימוקים טובים לנסות להוריד את המחיר.

הראשון הוא שהשחקן, שכבר המתין לברצלונה בקיץ הקודם כאשר המועדון ניסה להחתים את ניקו וויליאמס, מרגיש מצוין במועדון ובעיר, ורצונו היחיד הוא להמשיך בקאמפ נואו. הסיבה השנייה קשורה לרצונות של מנצ׳סטר יונייטד. לפי מה שמפרסמת התקשורת באנגליה, באולד טראפורד אפילו לא מעלים על דעתם את האפשרות להחזיר את רשפורד, שיצא כבר בעונה שעברה בהשאלה, אז לאסטון וילה.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

העיתון ׳מנצ׳סטר איבנינג ניוז׳ מדווח על פגישה בין בעלי המועדון לבין המאמן הנוכחי, רובן אמורים. בפגישה נמסר למאמן שהוא נשאר בתפקידו גם בעונה הבאה, ואמורים הוא זה שאינו רוצה את רשפורד בסגל שלו בשום אופן. הקיצוני האנגלי, ששיחק 426 משחקים במדי מנצ׳סטר יונייטד וכבש לא פחות מ-138 שערים, נאלץ לעזוב את ביתו לאחר כמה עימותים עם המאמן הפורטוגלי.