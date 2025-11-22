יום שבת, 22.11.2025 שעה 10:06
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

יסייע לברצלונה: רובן אמורים לא רוצה את רשפורד

אלופת ספרד, לה יש אופציית רכישה על שלחקן ההתקפה האנגלי, מרוצה מאוד מהיכולת שהוא מציג, בעוד שקבוצתו מנצ'סטר יונייטד כלל לא שוקלת להחזיר אותו

|
רשפורד ואמורים (IMAGO)
רשפורד ואמורים (IMAGO)

פתיחת העונה של מרקוס רשפורד בברצלונה טובה עד מצוינת. האנגלי, שהגיע בקיץ האחרון ממנצ’סטר יונייטד בהשאלה, מכסה היטב את חסרונו של ראפיניה בזמן שהברזילאי פצוע, והמספרים שלו יותר ממשובחים. יחד עם אריק גארסיה, הוא השחקן היחיד ששותף בכל המשחקים והמדורג שני בכמות הדקות, כשרק הספרדי עקף אותו. רשפורד שיחק 16 משחקים, כבש שישה שערים והוסיף תשעה בישולים.

כל הנתונים הללו, אם ימשיך בקצב הזה, יגרמו לכך שכאשר ההנהלה של ברצלונה תשקול אם להפעיל את אופציית הרכישה שיש לה עליו, התשובה תהיה חיובית. לפי הפרסומים באנגליה, סעיף הרכישה שלו נע בין 30 ל-35 מיליון אירו, ודקו, המנהל הספורטיבי של המועדון, יקבל שני נימוקים טובים לנסות להוריד את המחיר.

הראשון הוא שהשחקן, שכבר המתין לברצלונה בקיץ הקודם כאשר המועדון ניסה להחתים את ניקו וויליאמס, מרגיש מצוין במועדון ובעיר, ורצונו היחיד הוא להמשיך בקאמפ נואו. הסיבה השנייה קשורה לרצונות של מנצ׳סטר יונייטד. לפי מה שמפרסמת התקשורת באנגליה, באולד טראפורד אפילו לא מעלים על דעתם את האפשרות להחזיר את רשפורד, שיצא כבר בעונה שעברה בהשאלה, אז לאסטון וילה.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

העיתון ׳מנצ׳סטר איבנינג ניוז׳ מדווח על פגישה בין בעלי המועדון לבין המאמן הנוכחי, רובן אמורים. בפגישה נמסר למאמן שהוא נשאר בתפקידו גם בעונה הבאה, ואמורים הוא זה שאינו רוצה את רשפורד בסגל שלו בשום אופן. הקיצוני האנגלי, ששיחק 426 משחקים במדי מנצ׳סטר יונייטד וכבש לא פחות מ-138 שערים, נאלץ לעזוב את ביתו לאחר כמה עימותים עם המאמן הפורטוגלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */