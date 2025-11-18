הדרבי, מיציץ', חזרת היורוליג והאולם: ינאי מדבר

אחרי ההפסד למכבי ת”א ביורוליג, הפועל ת”א השיגה אתמול (שני) נקמה ספורטיבית. האדומים חגגו על חשבון היריבה העירונית עם ניצחון 80:85 בהיכל – הפעם בליגה – והורידו את הקוף מהגב בזירה המקומית. למחרת הניצחון, הבעלים של הפועל ת”א, עופר ינאי, התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אתה נהנית?

”אני נהניתי ועכשיו אני בלונדון”.

אי אפשר לעצור אותך, אה? חתיכת משחק וזו התוצאה שרצית.

”כן, כשחשבתי על המשחק הזה חשבתי שיש למכבי יתרון קל, בגלל הישראלים שכולם אצלם כשירים ואצלנו לא, פצועים גם מדר וגם תומר גינת, היה ברור שאחרים צריכים להתעלות ואכן התעלו. פלטין היה עם קלקול קיבה, הקיא בזמן משחק וחזר. כולם התעלו”.

עופר ינאי חוגג בדרבי (רדאד ג'בארה)

היה לכם יתרון בזרים, יש לכם זרים יותר איכותיים ממכבי.

”הזרים במכבי איכותיים, ועדיין אם יש לך יתרון של 3 ישראלים בכירים זה משמעותי, המשחק היה שקול ויכול היה ללכת לכל כיוון, שמח מזה”.

מוטלי עשה הופעה טובה, בראיינט, כל הזרים בעליונות.

”גם אניס, מחצית ראשונה מושלמת”.

כמה ירד לך הקוף מהגב?

”יש מספיק קופים על הגב שמטפסים, אני מעדיף לראות את זה בתור יום במשרד, עמדנו בדבר חשוב שזה יתרון הביתיות בסוף העונה הסדירה, שנה שעברה לא היה את זה וזה פגע בנו”.

אמרת אתמול שזה אחד ממשחקים הגדולים של הכדורסל שהיה פה, ראיתי הרבה משחקים והיו מבחינת רמה יותר גדולים, אני לוקח אותך לשנים עברו. אין ספק שהיה משחק מותח ודרמה ועבר מצד לצד, אבל מבחינת איכות היה יותר.

”אולי מבחינת רמה קבוצתית אנחנו לא בתיאום, גם אנחנו וגם מכבי, אז נראה בהמשך. לא הייתה כמות איכות כזאת של שחקנים במגרש כמו אתמול, יש לנו כישרונות בהפועל שהם מדהימים – אלייז’ה בראיינט שמועמד ל-MVP של היורוליג, בלייקני, אניס. גם בצד השני של מכבי - סורקין עשה עבודה מדהימה, תמיר בלאט עשה קפיצה משוגעת ולא יכול היה להחטיא”.

אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

לא סתם הגשת הצעות לשניהם. הבקרה התקציבית רוצה 25 אחוז מהחוזה ואפילו יותר של מיציץ’, לוקח לך זמן להביא אותו לפה?

”לא קשור, התחילה לו רגישות מול באסקוניה בברך והוא שיחק פחות דקות”.

אם לא היה פצוע אז הייתם מעבירים אותו כבר?

”החלטה של איטודיס. הוא הולך לקבל בדיקות בגרמניה ונראה”.

הוא לא יבוא למילאנו?

”הוא אמור לפגוש אותנו, אנחנו צריכים לתת לו להחלים”.

מה אתה אומר על הפציעות של הישראלים וגם על קבוקלו, היית רוצה אותם.

”הם כולם בטווח של כמה שבועות לחזור, היתרון בסגל העמוק שלא חייבים כל שחקן”.

וסיליה מיציץ' (רועי כפיר)

חששת שהדרבי יברח כשמכבי הובילה?

”בסוף אני מאמין באיכות של השחקנים שלנו, הייתה לי תחושה שמכבי ברחה ברגעים שאנחנו לא מתרכזים, היה לי ברור שאיטודיס יעשה את השינוי הנדרש”.

בסיום המשחק, תמונות נהדרות של הצלם שתפס אותך עם האגרוף, משהו השתחרר אצלך וראו את זה.

”אני מקווה שאגיע למצב שאני רק אבוא למשחקים ואהנה, ייקח זמן כי צריך לראות שהמשחקים חוזרים לארץ, עוד כמה בעלי הון שייכנסו ואולם שייצא לדרך”.

המשלחת של היורוליג תגיע מחר, מכבי מממנת הגעה של כל מיני קבוצות, מנכ”ל היורוליג, איפה עומדת כל חזרת המשחקים? יש סיכוי שלא יחזרו?

”צריכים להודיע שבועיים לפני המשחקים, אם לא יעמדו בזה אז נדע ומקווה שיעמדו”.

אמרו כל מיני דברים - שעופר ינאי לא רוצה שהמשחקים יחזרו לארץ ושיש דברים וכו’, שמעת את השמועות.

”באיזשהו שלב אתה שואל את עצמך ‘כמה מופרך יכולות להיות השמועות?’. יורוליג אדום בת”א זו התגשמות כל השאיפות והחלומות, יש עניין כלכלי שזה משמעותי, ראיתם מה זה אולם אדום, היה מדהים, אווירה מדהימה כמו בדרייב אין”.

עופר ינאי בדרבי (רדאד ג'בארה)

לא חסרים קצת האוהדים האמיתיים? האולטראס?

”אני חושב שאתה מעליב שלא לצורך כשאתה אומר אוהדים אמיתיים, כשהגיעו 10 אלף אוהדים אתמול”.

לא אומר את זה, אבל יש נתק מסוים, לא חסר לך שכל האוהדים יהיו סביב הקבוצה?

”אני רוצה, בגביע היה קטע שכולם שרו ואני דמעתי כי זה ריגש אותי. גם הקבוצה של אלו שלא באים, רוצים לבוא ונמנעים בגלל ההנהגה שם, אני רוצה שכולם יגיעו וזו החלטה שלהם”.

אתה לא רוצה שיהיה סוף לנתק?

”אתם מנסים תמיד ליצור משהו כאילו יש ריב, אני לא שומע על כיוון אלטרנטיבי ובדקנו על לשחק את המשחקים בחולון וזה לא מתאפשר”.

למה?

”ראש העיר לא רוצה בגלל שיש שם רוב אוהדי בית”ר ובגלל האלימות שיש שם”.

אוהדי הפועל תל אביב בהיכל (רדאד ג'בארה)

כמה מנויים מכרתם?

”לא יודע, צריך לבדוק”.

היו 3,500 או 4,000.

”לדעתי מעל 5,000”.

הפועל צריכה אולם מלא.

”כשהיורוליג יחזור, נראה לך שלא יהיה היכל מלא?”.

אתה מצפה שימכרו את הכל כבר, מכבי מכרה 9,000.

”מה פתאום? או שאתה לא מכיר את העובדה או משהו אחר, מכבי מכרה מספר מנויים ליורוליג כמו שלנו, אנחנו נמצאים באותה סיטואציה שזה לא ספורט, אלא פוליטי. ברגע שהמשחקים יהיו אז הרבה כאלה שיושבים על הגדר, יבואו וגם אלה שלא, יקנו כרטיסים”.

מה עם אולם חדש? בזמנו אמר שיהיו תוכניות והכל יקרה, זה נראה שלא הולך להיות.

”נוח לדבר באולפן”.

עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

אתה הצהרת, לא אנחנו.

”אני מתמודד עם הצד של העשייה וכו’. העירייה דיברה איתי שנאריך את הערבות, אני הסכמתי לחצי שנה, הם אומרים שבפברואר יסיימו את התכנון ומשלמים לאדריכל לא מעט כסף, הדברים מתקדמים בצורה טובה וגם כשהיורוליג יחזור, אז זה הזמן לאולם החדש”.

אולם חדש ייקח 5-7 שנים.

”ייקח כמה שייקח, העיקר שיהיה בדרך”.

לאוהדים אמרת שזה כמה שנים ושאין מה לעשות? ושתשחקו במנורה, אני לא רואה בזה בעיה כי בכדורגל משחקים בבלומפילד, חלק מהאוהדים רואים את זה כבעיה. אולי הוכחתם אתמול להם שאפשר אווירה ביתית שם ותנצחו גם שם.

”היה ערב חשוב ומקווה שנצליח”.

מה עם משקיעים נוספים? אני יודע שאתה במשא ומתן איתם.

”נכון, יש עניין ואנחנו בסיום של כמה תהליכים”.

עופר ינאי חוגג עם גיא פלטין וג'ונתן מוטלי (רדאד ג'בארה)

כמה אחוזים עוד תמכור?

”אנחנו אחד אחד, אני מסתכל על התעניינות של כמה מיליונים ונעבור לבאים”.

10 אחוזים תמכור?

”בערך, אבל אני לא מוכר, אני מדלל”.

אתה תישאר בעל שליטה או שאין בעיה שתישאר עם פחות מ-50 אחוז?

”אנחנו לא בנקודה שאני יורד מ-50, אבל אין לי בעיה לרדת, המשקיעים האחרים לא מעוניינים להיות מקבלי החלטות ומעדיפים שאני אהיה יותר מעורב. העסק הזה זה לא בשביל להרוויח כספים, זה מרגש ואם מישהו רוצה להצטרף זה מבורך. הצענו גם למשקיעים קטנים להצטרף”.

מה זה המשקיעים האלו? כאילו אתם נותנים לכל אחד להיכנס ומצד שני אתם מנסים להשיג כסף? זה נראה פחות בקבוצות גדולות, כאילו יש לחץ.

”אם אתה רוצה להתחבר לקבוצה ולתמוך בקבוצה, אין לך את הדרך לעשות את זה, היו שיחות עם אנשי עסקים שרוצים לשים 3-5 מיליון, חיפשנו משהו שזה הסכמים סגורים והמניות מוחזקות בנאמנות, הקמנו את הקפסולה ב-IBI ויש כל כמה זמן משקיע שרוצה לשים 2-3 מיליון ובעיניי זה מבורך, זו דרך להחזיר את התפיסה שזה שייך לציבור ולא רק למשקיעים המרכזיים”.

עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

יש שת”פ עם מכבי להחזרת היורוליג? שיחות יומיומיות עם פדרמן ומזרחי?

”אנחנו במעמד שונה, אז לא, הם בעלי רישיון ואנחנו לא, יש להם את הוותק והקשרים, הם עובדים קשה מאוד והוצאנו בהתחלה מכתב משותף ועכשיו כל אחד לבד עם היוזמות שלו”.

הטורקיות למעשה נגד החזרת המשחקים? איפה זה עומד? תכניס אותנו לזה, המשחקים מול הטורקיות ודובאי לא יהיו בארץ.

”לדעתי דובאי כן יחזרו לארץ, הם פחדו שם שזה יפגע במוניטין, אבל הם מעוניינים לחזור, גם הטורקים רוצים, בוא נראה איך הדברים יתפתחו”.

מפתיע אותך שאתם מובילים את היורוליג?

”לא”.

זה מטורף, זה החלום הכי גדול של בעלי הפועל תל אביב. אתה לא חושש שאתם בשיא מוקדם יותר? זו עונה ארוכה.

”לא יודע מה ראית, לדעתי אנחנו לא בשיא”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כשהיום מסתכלים, אתה חושב שזה ריאלי לזכות? פיינל פור?

“אני חושב גמר, קשה לי לראות איך אנחנו לוקחים את הגביע בעונה הראשונה, לדעתי רק מונאקו עשתה פיינל פור בעונה הראשונה”.

הפכת למנכ”ל בנופר אנרג’י, איך אתה מסתדר? הצבת שם יעד ורף גבוה, איך אתה עומד בזה?

“עומד יפה, יש לנו פגישה עם חבר’ה בלונדון ואני מאמין שגם שם נראה פריצת דרך יפה”.

היה את הסיפור עם אוהד הקבוצה חי תנעמי, מאבטח איים עליו והוציא אותו, איומים שאני לא זוכר כאלו דברים, איך זה קורה? ראינו את הסרטון, מזעזע, אי אפשר לדבר ככה לאוהד לא משנה מה קורה, איך אתה רואה את זה?

"אני נגד אלימות ושפה של אלימות, מבחינת הנושא של ההוצאה זה משהו שהגיע בעקבות ויכוחים שלו עם האוהדים שם והזמינו את האבטחה”.

אוהד הפועל מותקף ע''י מאבטחים

הוא כתב פוסט שזה בגלל שהוא אמר לך שאתה שמח עם אוהדים מבני עקיבא, זה מה שהוא כתב.

”הוא אכן אמר את זה וכל הסיפור שהוציאו אותו גיליתי אחר כך”.

אתה לא קשור לזה?

”לא”

מה עושים עם המאבטח?

”נטפל בזה כמובן, נשאיר את זה לצחי”.

חבל שזה קורה. מה אתה לוקח עד עכשיו מהעונה הזאת, מבסוט ומה צריך לשפר?

”אנחנו עכשיו במחזור ה-11, עברנו כמעט שליש מהדרך או רבע, אפשר לראות את האיכות והיתרון שהצלחנו לייצר לעצמנו עם הבסיס בסופיה, שמחים על התוצאות, צריך לראות איך הקבוצה יכולה לעבוד יותר ביחד, הפוטנציאל יותר גבוה ממה שיש היום, כל משחק יהיה טוב יותר מבחינת תיאום”.

הסגל לא ארוך מדי? שחקנים ישראליים כמו בר טימור שהם נערי פוסטר ולא נספרים?

”אני מאוד התרגשתי לראות את פלטין וטימור עולים וקולעים שלשה, אנחנו ערוכים להיות נגד פציעות וכל הקבוצות עם פצועים וזה פוגע, לקחנו החלטה מסוימת וזה אומר שחלק פחות משחקים ביורוליג ויותר בליגה”.

בר טימור מול תמיר בלאט (רועי כפיר)

יש הארכות חוזים לשחקנים או שכולם חתומים לטווח ארוך?

”כולם בסדר, לפחות עד העונה הבאה, מי שנמצא מעבר אז נשב איתו”.

מה הסיכוי שהיורוליג לא יחזור לארץ?

”לא יודע, יש לנו גבעה לטפס”.

אתה לא נשמע אופטימי.

”אני כן, עובדים ברקע כדי שזה לא יקרה, זה אמור לקרות וזה מתקדם לפי התוכנית. מה ההיגיון לא להחזיר? אין מלחמה”.

אנחנו רואים כותרת אז אני מקווה, לא שקט, והם רואים את הכותרות.

”בסוף, כשהדבר הזה עובר להצבעה והמצב שהגענו אליו שרק קבוצה ישראלית בעלת רישיון מצביעה, זה נגדנו, אם היו כמה קבוצות עם בעלי רישיון והדבר היה מגיע להצבעה, יש שלוש כבר שאיתך, יש עוד קבוצה שאיתנו ועוד אחת שאתה צריך, אז אם זה היה קורה הביטחון היה גבוה יותר. ככל שהיורוליג ימשיך אני מקווה שנראה נציגות עם רישיונות גם לנו וגם לירושלים”.

אתה חושב שה-NBA יגיע לאירופה?

”האמריקאים זזים לאט, אבל כשהם זזים הם זזים”.

זה יכול לשנות את המפה האירופית.

”לא חושב שיהיו 2 ליגות, או יורוליג או NBA, שאלה טובה לאן זה יילך”.