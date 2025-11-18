יום שלישי, 18.11.2025 שעה 14:22
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הפועל תל אביב נפרדה ב-3:3 מהפועל ראשל"צ

האדומים, שחסרו את שחקני הנבחרות, חזרו שלוש פעמים מפיגור מול הקבוצה מהליגה הלאומית. עומרי אלטמן כבש את הראשון, עומרי לוי השלים צמד לאחר מכן

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

בזמן הפגרה הארוכה שיצאה בשל משחקי הנבחרות והשזרוע, קבוצות ליגת העל ממשיכות לשמור על כושר ולהתכונן לקראת החזרה למגרשים. הפועל תל אביב שבה ביום ראשון  לאימונים אינטנסיביים אחרי שבוע של חופש.

אתמול הקבוצה קיימה אימון כפול והיום (שלישי), רגע לפני יציאה למחנה אימונים בן ארבעה ימים שייערך בצפון הארץ, היא ערכה משחק אימון מול הפועל ראשון לציון ונפרדה ממנה ב-3:3.

עמית צור העלה את הקבוצה מהליגה הלאומית ליתרון כבר אחרי שתי דקות של כדורגל, עומרי אלטמן השווה בדקה ה-32. דור ג’אן החזיר את היתרון לכתומים אחרי עשר דקות, אך עומרי לוי איזן שוב בדקה ה-85. הישאם טאהא העלה את הקבוצה מעיר היין ליתרון בפעם השלישית עם שער בדקה ה-87, אך עומרי לוי קבע את תוצאת הסיום כשהשלים צמד עם שער דרמטי בדקה ה-90.

עומרי לוי (ראובן שוורץ)עומרי לוי (ראובן שוורץ)

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, עידן אהרון, פרננד מאיימבו, זיו מורגן, דורון ליידנר, אורי מאיר, פלקאו, ארי כהן, בן זייד, עמרי אלטמן ועומרי לוי.

עוד שותפו: שגיא פנחס, שחר פיבן, ישי בראוש, טל ארצ’ל, יזן נסאר, עידן קפלנר, אל ים קנצפולסקי, טזבוו מלסה, שאנדה סילבה ורוי קורין.

עם החזרה מהמחנה, האדומים יתמודדו מול מכבי יפו במשחק אימון נוסף. שחקני הנבחרות: לויזוס לויזו, אנדריאן קרייב, דור בנימיני, רן בנימין, רועי אלקוקין ודניאל דאפה ישובו להתאמן עם הקבוצה בתחילת השבוע הבא. סתיו טוריאל ייצא עם הקבוצה למחנה האימונים. עם החזרה מפגרת הנבחרות והשזרוע, הפועל תל אביב תארח בבלומפילד את בני סכנין (29.11, 17:30) במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל.

