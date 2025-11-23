יום ראשון, 23.11.2025 שעה 18:20
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1614-1213ראיו וייקאנו12
1514-1312אלצ'ה13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

התלות המדאיגה שעלולה לעלות לריאל באליפות

בניגוד להצהרותיו של אלונסו במסיבת העיתונאים, לריאל מדריד יש צורך עז בשערים של אמבפה. המאזן כשהוא לא כובש מדאיג, ואיך הייתה הטבלה בלי שעריו?

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

אין ספק שקיליאן אמבפה הוא אחד השחקנים הבולטים ביותר באירופה בפתיחת העונה. הצרפתי הוא מלך השערים של לה ליגה עם 13 שערים, והוא מוכיח שהוא משמעותי עבור ריאל מדריד בדרך לניצחונות. עם זאת, החלוץ לא יכול להרשות לעצמו יותר מדי מנוחה, כיוון שהנתונים מראים שהקבוצה של צ׳אבי אלונסו היא קבוצה שונה לחלוטין כשהכוכב שלה לא כובש, וזאת בצל אמירותיו האחרונות של המאמן שהקבוצה לא תלויה בשעריו.

האם ריאל מדריד תלויה באמבפה יותר מדי?

קפטן נבחרת צרפת פתח את העונה בצורה מבריקה, וכבש כמעט בכל משחק. עם זאת, כאשר הכוכב הצרפתי מעט נרגע, לבלאנקוס היו קשיים רבים לנצח במשחקים. למעשה, יש מכנה משותף לשתי המעידות האחרונות של ריאל מדריד מול ליברפול ומול ראיו וייקאנו, קיליאן לא כבש.

זה אינו צירוף מקרים, ואם נרחיב את התמונה, אפשר לראות שהקבוצה של צ׳אבי אלונסו מתקשה מאוד לנצח בלי השערים של אמבפה. זו אותה בעיה שהופיעה גם בשנה שעברה, ההתקפה של הקבוצה נעשית מעורפלת כשמלך השערים שלה לא בכושר.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

מאז שהגיע, ריאל מדריד הציגה מספרים ברורים במיוחד, כמעט מאזן של הפסד מול ניצחון כאשר הצרפתי לא כובש. הסטטיסטיקה הזו דורשת תרומה התקפית גדולה יותר משאר שחקני הקבוצה, כיוון שהתוצאות שונות לחלוטין כשהצב יורה לרשת.

המאזן של ריאל מדריד כאשר אמבפה כובש: 38 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, 4 הפסדים.

המאזן של ריאל מדריד כאשר אמבפה לא כובש: 14 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו, 13 הפסדים.

ללא אמבפה, הלבנים קרובים יותר לליגה האירופית מאשר לצמרת. העונה, הכוכב הוא השחקן עם הכי הרבה שערי ניצחון. בארבעה משחקים, אחד משעריו העניק לקבוצה את הניצחון. השערים שלו שווים בסך הכל 8 נקודות לריאל מדריד, חשיבות שהייתה גדולה עוד יותר לו היינו מחשיבים גם את הבישולים.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה (La Liga)ויניסיוס וקיליאן אמבפה (La Liga)

ללא המספרים של אמבפה, הקבוצה הייתה מדורגת במקום הרביעי עם 23 נקודות, 6 פחות מברצלונה שהייתה מוליכה את הטבלה. למעשה, ריאל הייתה קרובה יותר למקומות שמובילים לליגה האירופית, 3 נקודות, מאשר למקום הראשון, 6 נקודות. מצב שהיה הופך לבעיה קריטית עבור ריאל מדריד.

טבלת לה ליגה ללא השערים של אמבפה (לפני תחילת המחזור)

ברצלונה 29 נקודות
ויאריאל 26 נקודות
אתלטיקו מדריד 25 נקודות
ריאל מדריד 23 נקודות
בטיס 20 נקודות

בספרד מסכמים: “גם אם אמבפה נמצא ברמה גבוהה מאוד, הקבוצה חייבת להתגבר על התלות הזו ולמצוא דרכים אחרות לנצח משחקים. לכוכב הצרפתי יהיו תקופות טובות ופחות טובות לאורך העונה, וריאל מדריד זקוקה לגולים גם משחקנים אחרים”.

