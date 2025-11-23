התלות המדאיגה שעלולה לעלות לריאל באליפות

אין ספק שקיליאן אמבפה הוא אחד השחקנים הבולטים ביותר באירופה בפתיחת העונה. הצרפתי הוא מלך השערים של לה ליגה עם 13 שערים, והוא מוכיח שהוא משמעותי עבור ריאל מדריד בדרך לניצחונות. עם זאת, החלוץ לא יכול להרשות לעצמו יותר מדי מנוחה, כיוון שהנתונים מראים שהקבוצה של צ׳אבי אלונסו היא קבוצה שונה לחלוטין כשהכוכב שלה לא כובש, וזאת בצל אמירותיו האחרונות של המאמן שהקבוצה לא תלויה בשעריו.

האם ריאל מדריד תלויה באמבפה יותר מדי?

קפטן נבחרת צרפת פתח את העונה בצורה מבריקה, וכבש כמעט בכל משחק. עם זאת, כאשר הכוכב הצרפתי מעט נרגע, לבלאנקוס היו קשיים רבים לנצח במשחקים. למעשה, יש מכנה משותף לשתי המעידות האחרונות של ריאל מדריד מול ליברפול ומול ראיו וייקאנו, קיליאן לא כבש.

זה אינו צירוף מקרים, ואם נרחיב את התמונה, אפשר לראות שהקבוצה של צ׳אבי אלונסו מתקשה מאוד לנצח בלי השערים של אמבפה. זו אותה בעיה שהופיעה גם בשנה שעברה, ההתקפה של הקבוצה נעשית מעורפלת כשמלך השערים שלה לא בכושר.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

מאז שהגיע, ריאל מדריד הציגה מספרים ברורים במיוחד, כמעט מאזן של הפסד מול ניצחון כאשר הצרפתי לא כובש. הסטטיסטיקה הזו דורשת תרומה התקפית גדולה יותר משאר שחקני הקבוצה, כיוון שהתוצאות שונות לחלוטין כשהצב יורה לרשת.

המאזן של ריאל מדריד כאשר אמבפה כובש: 38 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, 4 הפסדים.

המאזן של ריאל מדריד כאשר אמבפה לא כובש: 14 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו, 13 הפסדים.

ללא אמבפה, הלבנים קרובים יותר לליגה האירופית מאשר לצמרת. העונה, הכוכב הוא השחקן עם הכי הרבה שערי ניצחון. בארבעה משחקים, אחד משעריו העניק לקבוצה את הניצחון. השערים שלו שווים בסך הכל 8 נקודות לריאל מדריד, חשיבות שהייתה גדולה עוד יותר לו היינו מחשיבים גם את הבישולים.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה (La Liga)

ללא המספרים של אמבפה, הקבוצה הייתה מדורגת במקום הרביעי עם 23 נקודות, 6 פחות מברצלונה שהייתה מוליכה את הטבלה. למעשה, ריאל הייתה קרובה יותר למקומות שמובילים לליגה האירופית, 3 נקודות, מאשר למקום הראשון, 6 נקודות. מצב שהיה הופך לבעיה קריטית עבור ריאל מדריד.

טבלת לה ליגה ללא השערים של אמבפה (לפני תחילת המחזור)

ברצלונה 29 נקודות

ויאריאל 26 נקודות

אתלטיקו מדריד 25 נקודות

ריאל מדריד 23 נקודות

בטיס 20 נקודות

בספרד מסכמים: “גם אם אמבפה נמצא ברמה גבוהה מאוד, הקבוצה חייבת להתגבר על התלות הזו ולמצוא דרכים אחרות לנצח משחקים. לכוכב הצרפתי יהיו תקופות טובות ופחות טובות לאורך העונה, וריאל מדריד זקוקה לגולים גם משחקנים אחרים”.