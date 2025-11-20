ב-48 משחקים פחות: הולאנד השתווה לאמבפה

״ראול הוא פרארי, הוא עומד לעקוף את כולנו״, חזה פרננדו היירו, בהתייחסו למרוץ להיות מלך השערים של נבחרת ספרד בכל הזמנים. וכך היה. רק שבחלוף הזמן, דויד וייה עם 59 עקף את ראול עם 44. היום, אותו פרארי שעליו דיבר היירו נקרא ארלינג הולאנד. החלוץ של מנצ׳סטר סיטי הבטיח לנורבגיה את ההעפלה למונדיאל אחרי 28 שנה, בזכות צמד מול איטליה בניצחון 1:4.

״כשאני רואה את הדגל, אני חושב על כל מה שנורבגיה מייצגת. זה מאוד חשוב בכל פעם שאני לובש אותו על החזה. הדור שיש לנו הוא פנטסטי. הרבה שחקנים בשיאם, ואחרים, צעירים יותר, יגיעו לשם בחמש השנים הבאות. אני מרגיש שמצאנו את המפתח״, הודה הכוכב.

עוד שני שערים אפשרו לו לסיים את שלב המוקדמות כמלך השערים הברור. רק האיראני כארים באחרי עם 19 בדרך למונדיאל בצרפת ב-1998 כבש יותר מ-16 השערים בשמונה משחקים שהנורבגי הבקיע. כזו היא יכולת הכיבוש הפנומנלית שלו, שגם כריסטיאנו רונאלדו עם 143 שערים ב-226 הופעות בין-לאומיות רואה את שיאו כמלך השערים הבין-לאומי בכל הזמנים מצוי בסכנה.

הולאנד ומנצ'יני (IMAGO)

להולאנד בן ה-25 יש מאזן מדהים של 55 שערים ב-48 הופעות בנבחרת, ממוצע של 1.14 למשחק. זה למעשה אותו מספר שערים שיש לקיליאן אמבפה בנבחרת צרפת, רק ששחקן ריאל מדריד היה זקוק לעוד 48 משחקים כדי להגיע לכך. הולאנד, אף על פי כן דוחה את ההשוואות. ״אני חושב שאני שחקן טוב, אבל מסי וכריסטיאנו רונאלדו נמצאים בליגה אחרת בגלל כל מה שהשיגו במשך 15 שנים ברמה הגבוהה ביותר. אף אחד לא מתקרב אליהם, למה שהם השיגו, התחרות ביניהם, הכמות העצומה של השערים, התארים, השיאים... זה מדהים. זו הסיבה שאני לא רוצה להשוות את עצמי אליהם״, הודה בראיון.

האמת היא שהשחקן לשעבר של זלצבורג ודורטמונד גם הרחיב את הפער בקרב האישי שלו מול אמבפה וקיין על התואר מלך השערים של עונת 2025/26. להולאנד יש 32 שערים, 19 במדי סיטי ו-13 במדי נורבגיה, ב-20 משחקים שבהם שותף העונה. בעקבותיו קיין עם 28 שערים, 23 בבאיירן וחמישה בנבחרת אנגליה ב-22 משחקים, ואמבפה משלים את הפודיום עם 23 שערים, 18 בריאל מדריד וחמישה בצרפת, ב-20 משחקים.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

״אני מרגיש שזו הגרסה הטובה ביותר של עצמי. אף פעם לא הרגשתי טוב יותר. זו הייתה פתיחה נהדרת ואני מרגיש מצוין. כדי להישאר בכושר אני צריך לשמור על הראש במקום הנכון. זה קשור לריכוז ולאיזון״, אמר.

המטרות האישיות נדחקות הצידה. ״למה שאחשוב על שיאים פוטנציאליים. המטרה שלי צריכה להיות לעזור לקבוצה להשיג את שלוש הנקודות. לזכות בתארים, זו המטרה העיקרית שלי. ואם יגיעו גם שיאים, מה טוב״, הוא מודה. המונדיאל הראשון שלו מחכה לו.