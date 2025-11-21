ריאל בקצב של העונה הטובה בתולדותיה בליגה

ריאל מדריד יצאה לפגרת הנבחרות השלישית של העונה עם טעם מעט מריר בליגה, אחרי תיקו מאופס מול ראיו וייקאנו בווייקאס, שם לא ניצחה בארבעת הביקורים האחרונים שלה, אם כי המצב רחוק מלהוות סיבה לדאגה, לפחות מבחינת תוצאות.

לריאל מדריד יש 31 נקודות, בדיוק כפי שהיו לה בשלב הזה של עונת 2011/12 אחרי 12 מחזורים, שבה סיימה עם האליפות והפכה לקבוצה הראשונה בהיסטוריה שמגיעה ל-100 נקודות. למעשה, גם אז היה לה יתרון של שלוש נקודות על המקום השני ברצלונה, בדיוק כמו עכשיו. עם זאת, אז הבלאוגרנה עדיין לא ספגו את הפסדם הראשון.

14 שנים לאחר מכן, ריאל מדריד מנסה לשחזר הישג שברצלונה עצמה השיגה בשנה שלאחר מכן. האם הקבוצה של צ׳אבי אלונסו מסוגלת להגיע ל-100 נקודות?

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

פתיחה זהה

בעונתו לפני האחרונה של ז׳וזה מוריניו, ריאל מדריד פתחה את העונה עם עשרה ניצחונות, הפסד אחד ותיקו אחד ב-12המחזורים הראשונים של הליגה. עם זאת, המהמורות הגיעו מוקדם. במחזור הרביעי, שהיה השלישי מבחינת ריאל כיוון שהמשחק הראשון מול אתלטיק בילבאו נדחה בעקבות הסופר קאפ, היא נכנעה ללבאנטה. שבוע לאחר מכן, הבלאנקוס הסתפקו בתיקו מאופס באל סרדינרו, מול ראסינג סנטנדר שסיימה את אותה עונה במקום האחרון.

וההיסטוריה חזרה על עצמה בעונת 202526. הקבוצה של צ׳אבי אלונסו פתחה ברצף מושלם של חמישה ניצחונות, עד הביקור במטרופוליטנו, שם ספגה את ההפסד הראשון אי פעם בתוצאה של חמישה שערים במשחק רשמי מול אתלטיקו מדריד אחרי 75 שנים.

אבל ריאל התאוששה. היא ניצחה בארבעת המשחקים הבאים, כולל הקלאסיקו מול ברצלונה, מה שאפשר לה להגדיל את הפער בפסגה. אבל הדובדבן היה חסר. אחרי ההפסד באנפילד הגיע התיקו בווייקאס, תוצאה של 0:0 שהידקה שוב את הטבלה, וסימנה את משחק הליגה הראשון העונה שבו ריאל מדריד לא כבשה.

קיליאן אמבפה עם נעל הזהב (IMAGO)

האם אמבפה בלתי ניתן להחלפה?

האמת היא שהחלוץ הצרפתי הוא הכוכב הראשי בפתיחת העונה, אך הוא לא הצליח לכבוש בשני משחקיו האחרונים מול ליברפול וראיו, שני משחקים שגם במקרה או שלא במקרה ריאל מדריד לא ניצחה בהם. עד אז, שני המשחקים היחידים שבהם אמבפה לא כבש העונה היו מול מיורקה, כאשר הוא כבש שני שערים שנפסלו בנבדל על ידי ה-VAR, ומול יובנטוס.

במהלך 2025, לא כולל את גביע העולם למועדונים, קיליאן לא כבש ב-15 משחקים ששיחק בליגה ובצ׳מפיונס. המאזן של ריאל מדריד במשחקים הללו הוא שבעה ניצחונות, שבעה הפסדים ותיקו אחד. אחרי הצרפתי, שיש לו 13 שערים, הכובש הבכיר של ריאל בליגה הוא ויניסיוס ג׳וניור עם רק 5 שערים. הברזילאי לא מצא את הרשת מאז 4 באוקטובר.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

למרות שהפער מהקבוצה של פליק הצטמצם לשלוש נקודות בלבד, ריאל מדריד עדיין פייבוריטית ברורה אצל סוכנויות ההימורים לזכייה בתואר במאי. בסיבוב הראשון היא כבר שיחקה מול שלוש היריבות העיקריות שלה בטבלה, ברצלונה, ויאריאל ואתלטיקו, ועדיין נותרו לה משחקי חוץ מול אלצ׳ה, אתלטיק בילבאו, ג׳ירונה ואלאבס, ומשחקי בית מול סלטה ויגו, סביליה ובטיס.

לאחר הפגרה, הקבוצה של צ׳אבי אלונסו תשחק ארבעה משחקי חוץ רצופים, שלושה בליגה ואחד בליגת האלופות מול אולימפיאקוס, כך שהיא לא תשוב לשחק מול אוהדיה עד 7 בדצמבר.