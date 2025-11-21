יום שישי, 21.11.2025 שעה 18:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ריאל בקצב של העונה הטובה בתולדותיה בליגה

דז'ה וו? למרות המהמורה מול ראיו לפני הפגרה, הקבוצה של אלונסו עם אותה כמות נקודות כפי שהיו לה בשלב הזה של העונה שבה עשתה היסטוריה עם 100 נק'

|
שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)

ריאל מדריד יצאה לפגרת הנבחרות השלישית של העונה עם טעם מעט מריר בליגה, אחרי תיקו מאופס מול ראיו וייקאנו בווייקאס, שם לא ניצחה בארבעת הביקורים האחרונים שלה, אם כי המצב רחוק מלהוות סיבה לדאגה, לפחות מבחינת תוצאות.

לריאל מדריד יש 31 נקודות, בדיוק כפי שהיו לה בשלב הזה של עונת 2011/12 אחרי 12 מחזורים, שבה סיימה עם האליפות והפכה לקבוצה הראשונה בהיסטוריה שמגיעה ל-100 נקודות. למעשה, גם אז היה לה יתרון של שלוש נקודות על המקום השני ברצלונה, בדיוק כמו עכשיו. עם זאת, אז הבלאוגרנה עדיין לא ספגו את הפסדם הראשון.

14 שנים לאחר מכן, ריאל מדריד מנסה לשחזר הישג שברצלונה עצמה השיגה בשנה שלאחר מכן. האם הקבוצה של צ׳אבי אלונסו מסוגלת להגיע ל-100 נקודות?

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

פתיחה זהה

בעונתו לפני האחרונה של ז׳וזה מוריניו, ריאל מדריד פתחה את העונה עם עשרה ניצחונות, הפסד אחד ותיקו אחד ב-12המחזורים הראשונים של הליגה. עם זאת, המהמורות הגיעו מוקדם. במחזור הרביעי, שהיה השלישי מבחינת ריאל כיוון שהמשחק הראשון מול אתלטיק בילבאו נדחה בעקבות הסופר קאפ, היא נכנעה ללבאנטה. שבוע לאחר מכן, הבלאנקוס הסתפקו בתיקו מאופס באל סרדינרו, מול ראסינג סנטנדר שסיימה את אותה עונה במקום האחרון.

וההיסטוריה חזרה על עצמה בעונת 202526. הקבוצה של צ׳אבי אלונסו פתחה ברצף מושלם של חמישה ניצחונות, עד הביקור במטרופוליטנו, שם ספגה את ההפסד הראשון אי פעם בתוצאה של חמישה שערים במשחק רשמי מול אתלטיקו מדריד אחרי 75 שנים.

אבל ריאל התאוששה. היא ניצחה בארבעת המשחקים הבאים, כולל הקלאסיקו מול ברצלונה, מה שאפשר לה להגדיל את הפער בפסגה. אבל הדובדבן היה חסר. אחרי ההפסד באנפילד הגיע התיקו בווייקאס, תוצאה של 0:0 שהידקה שוב את הטבלה, וסימנה את משחק הליגה הראשון העונה שבו ריאל מדריד לא כבשה.

קיליאן אמבפה עם נעל הזהב (IMAGO)קיליאן אמבפה עם נעל הזהב (IMAGO)

האם אמבפה בלתי ניתן להחלפה?

האמת היא שהחלוץ הצרפתי הוא הכוכב הראשי בפתיחת העונה, אך הוא לא הצליח לכבוש בשני משחקיו האחרונים מול ליברפול וראיו, שני משחקים שגם במקרה או שלא במקרה ריאל מדריד לא ניצחה בהם. עד אז, שני המשחקים היחידים שבהם אמבפה לא כבש העונה היו מול מיורקה, כאשר הוא כבש שני שערים שנפסלו בנבדל על ידי ה-VAR, ומול יובנטוס.

במהלך 2025, לא כולל את גביע העולם למועדונים, קיליאן לא כבש ב-15 משחקים ששיחק בליגה ובצ׳מפיונס. המאזן של ריאל מדריד במשחקים הללו הוא שבעה ניצחונות, שבעה הפסדים ותיקו אחד. אחרי הצרפתי, שיש לו 13 שערים, הכובש הבכיר של ריאל בליגה הוא ויניסיוס ג׳וניור עם רק 5 שערים. הברזילאי לא מצא את הרשת מאז 4 באוקטובר.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

למרות שהפער מהקבוצה של פליק הצטמצם לשלוש נקודות בלבד, ריאל מדריד עדיין פייבוריטית ברורה אצל סוכנויות ההימורים לזכייה בתואר במאי. בסיבוב הראשון היא כבר שיחקה מול שלוש היריבות העיקריות שלה בטבלה, ברצלונה, ויאריאל ואתלטיקו, ועדיין נותרו לה משחקי חוץ מול אלצ׳ה, אתלטיק בילבאו, ג׳ירונה ואלאבס, ומשחקי בית מול סלטה ויגו, סביליה ובטיס.

לאחר הפגרה, הקבוצה של צ׳אבי אלונסו תשחק ארבעה משחקי חוץ רצופים, שלושה בליגה ואחד בליגת האלופות מול אולימפיאקוס, כך שהיא לא תשוב לשחק מול אוהדיה עד 7 בדצמבר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */