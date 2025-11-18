יום שלישי, 18.11.2025 שעה 18:48
"מגיע לדגו מענק עלייה, הוא לא היה חלק?"

עורך דינו של המאמן, שי אליאס, ל"שיחת היום" על התביעה נגד הפועל ת"א שנחשפה ב-ONE: "לא קיבלתי אפילו תשובה ושלחתי את המכתב עוד בחודש אוגוסט"

|
מסאי דגו (רועי כפיר)
מסאי דגו (רועי כפיר)

מסאי דגו הגיש תביעה נגד הפועל תל אביב על סך של 1,740,394 שקלים לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו בגין טענת פיטורים בלתי חוקיים, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE אתמול (שני). מי שעלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא עורך הדין של מאמן רמת גן כיום, עו”ד שי אליאס, באמצעותו הוגשה התביעה.

גילוי נאות קודם כל, אתה עורך דין של ONE אז שלא יקפצו ויגידו, צריך להגיד. ספר לנו על התביעה עצמה, תן רקע כללי.
”היינו די סבורים שהתביעה הזאת לא תגיע לבית משפט”.

ניסיתם בדרכים אחרות?
”ניסינו את זה בצורה שונה, הסוכן ניסה, ניסינו לגמור לפני. לדגו היה הסכם לשנתיים עם הפועל, הם החליטו לפטר אותו, היה לו חוזה לתקופה קצובה, המשמעות זה שאם מפטרים עובד בסיטואציה הזאת, צריך לשלם לו את השכר עד סוף ההסכם, הדברים התנהלו בסדר אחרי שהסתיימו היחסים למרות הפיטורים שלא כדין האלו, כי זה נעשה בצורה לא צורה בהתחלה, שם בצד אבל. שילמו לו בתקופה מסוימת את החוזה ואז החליטו לעצור את התשלומים, בלי שום הסבר וסיבה”.

מסאי דגו (רועי כפיר)מסאי דגו (רועי כפיר)

הוא הלך לאמן בבני יהודה.
”זה לא משנה, החוזה לתקופה קצובה אומר שצריך לשלם את כל החוזה בקיזוז ממה שהוא מקבל בבני יהודה, שאגב זה מה שהוא דרש גם. הוא אמר תשלמו הכל בקיזוז למה שאני מקבל בבני יהודה, הוא לא אמר שיקבל פעמיים”.

הפועל לא הייתה מוכנה להגיע להסדר?
”לא רק זה, אני הייתי מופתע שהם לא הגיבו למכתב שהוצאנו”.

במכתב היית על מיליון שקל, והתביעה עלתה לכמעט שני מיליון.
”אם תראה במכתב יש רכיבים שלא הכנסנו, ואם נגיע לתביעה אז כן נכניס אותם. לצורכי פשרה אפשר לסיים עד הסכומים האלו”.

יש לו בחוזה עבודה בשבת שם, זה דבר חדש בגלל כל התביעות שלך על שבת אז הקבוצות מכניסות אוטומטית?
”כמו שאתה יודע שינו את החוזים בהתאחדות, החוזים החדשים כלולים תגמולים בשבת. לפי עמוס ובבייב, שחקן כדורגל אמור לקבל כסף על שבת, אז גם דגו צריך לקבל תשלום”.

יש להפועל כסף ומחלקה משפטית.
”לא קיבלתי אפילו תשובה. צריך להגיד מסכימים או לא, אתה יודע מתי שלחתי את המכתב? באוגוסט 2025, תחשוב כמה זמן המתנו עד התביעה לבית המשפט”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

איך זה יסתיים?
”לא ענו לנו, זה יסתיים בזה שדגו יזכה בסכום גבוה”.

יש דברים שניפחת כמו שאתם אוהבים.
”איזה דברים ניפחתי? לקחנו את השכר של הפועל ומה שקיבל בבני יהודה, זה ההפרש. יש בקופה 15 אלף, גם על הבראה מגיע לו כסף, עוד סכום של 117 אלף, פיצויי פיטורין מגיע לו 200 אלף שקל, אז מה ניפחנו? הכנסנו מענק עלייה, מה, הוא לא חלק? אם לא היו מפטרים אותו הוא היה עולה”.

בתקופה שהוא אימן הוא לא הצליח.
”אני חולק עליך, לא נתנו לו צ’אנס כדי להוכיח”.

מתי הדיון?
”מניח שבעוד 60 יום”.

בבני יהודה סיים יפה או ששם תהיה תביעה?
”הוא איש שלום, זה הסתיים יפה, לא מחפשים מלחמות”.

