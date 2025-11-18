יום שלישי, 18.11.2025 שעה 20:07
"לא אתפלא אם לא יבינו מי עומד מאחורי הירי"

כתב ערוץ 12, אור רביד, דיבר ב"שיחת היום" על הירי שבוצע לעבר ביתו של סבע: "שוטרי המחוז מצפים שמישהו שקשור לכדורגלן ישתף פעולה אבל זה לא קרה"

|
דיא סבע (עמרי שטיין)
דיא סבע (עמרי שטיין)

אור רביד מחדשות 12 פרסם אמש (שני) שאלמונים פתחו בירי לעבר ביתו בצפון של כוכב הכדורגל דיא סבע לפני מספר שבועות. יממה לאחר הפרסום, רביד עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על מנת לשפוך עוד קצת עור מהמקרה.

ספר לנו קצת על האירוע המוזר הזה שקורה סביב סבע במג’דל כרום.
”צריך לדבר על הסדר הכרונולוגי, פרסמו על דיווח של סחיטה של ספורטאי בכיר, כמובן הרפלקסים שלנו מיד נפתחו וכל אחד עושה את העבודה שלו, אני מסקר היום את המחוז הצפוני ואני מקבל מידע שחייב לקבל אימותים שמדובר על ביתו של דיא סבע, שהוא מחזיק בבית שם”.

מתי זה היה? הירי?
”ככל שאנחנו מבינים, האירוע קורה לפני שלושה שבועות, המידע הגיע ממקור מודיעני ממש לאחרונה והוא כיוון אותם לבית של סבע, ולבדוק זכר לירי שבוצע שם בעצם לבית. החוקרים ושוטרי המז”פ מוקפצים ופותחים בחקירה לחשד לאירוע ירי, בהתחלה מתקשים למצוא את הזירה, הגורם אמר להתמקד בזה ואז הם מוצאים את הדברים”.

דיא סבע (עמרי שטיין)דיא סבע (עמרי שטיין)

זה בחומה הם מצאו?
”כן, ככה מבינים. ואז שוטרי המחוז מצפים שמישהו שקשור לכדורגלן ישתף פעולה, אבל זה לא קרה”.

אני מבין שהם לא משתפים פעולה לתת את המצלמות שישפכו אור ולא נותנים כלום, שתיקה מוחלטת.
”ממש ככה, ואני לא רוצה להתייחס למשפחה הזו ספציפית, אנחנו מכירים אירועי ירי בעולם הערבי, ועולה שאלות מה הרקע ומה הנשק, אולי מדובר על סחיטה או אירוע אחר, מניח שלא נדע בשלב הזה”.

דיא סבע (עמרי שטיין)דיא סבע (עמרי שטיין)

היה את אירוע הסחיטה של חלאילי בזמנו, זה מגיע לכדורגלנים בחברה הערבית.
”גם אז הייתה חקירה ואז המידע הייתה מהאזנה של המשטרה, הבינו שניסו לסחוט את המשפחה. כאן זה מגיע למשטרה בדיעבד, מגיעים לזירה קשה כי מזהים ירי אבל אין שיתוף פעולה. במשטרה ינסו להמשיך לחקור ולמצוא תמונה מודיעינית, אבל ברגע שאין שת”פ עם חומרים ומצלמות, יהיה קשה לחוקרים”.

איך בעצם יודעים מתי זה היה?
”שוטרי המז”פ יכולים להעריך לפי הירי מתי האירוע מתרחש, וגם המידע מגיע ממקור מודיעני שאני מניח שמכיר את הדברים האלו”.

דיברתי עם גורם מהצפון, סביר להניח שהם לא ישימו יד על מי שעשה את זה כי אין שיתוף פעולה. זה עצוב שכדורגלנים נתונים לסחיטה, דיא סבע לא רוצה להגיב וזו שתיקה רועמת בינתיים. יש משהו להוסיף?
”החקירה תימשך כמו עוד חקירות רבות שלוקח זמן לפענח בחברה הערבית, לא אתפלא אם המשטרה לא תצליח להבין מי עומד מאחורי הירי הזה”.

