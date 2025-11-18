רבע 4, 03:06: ישראל - אירלנד 70:67

נבחרת ישראל בכדורסל נשים מחפשת לרשום שלושה ניצחונות בשלושה משחקים בחלון הנוכחי ולעשות צעד גדול לעבר השלב הבא, כשהיא “מארחת” בשעה זו את נבחרת אירלנד בריגה, במסגרת המחזור השלישי של מוקדמות יורובאסקט 2027.

החניכות של שירה העליון רושמות פתיחה נהדרת לקמפיין, עם ניצחון 65:77 על לוקסמבורג, שהגיע לאחר שגברה 91:98 על בוסניה במשחק הפתיחה. מי שמובילה את הכחולות לבנות היא אליסה ברון, שרושמת 20 נקודות בממוצע במסגרת המוקדמות. הנבחרת יודעת שניצחון כמעט בוודאות יבטיח לה את הכרטיס לשלב הבא.

מהצד השני, האיריות מגיעות להתמודדות לאחר שנכנעו בפתיחת הקמפיין 69:53 ללוקסמבורג, אך כן הצליחו לרשום ניצחון ראשון במוקדמות אחרי שהביסו 67:94 את בוסניה. את הנבחרת מובילה האזל פין, שרושמת 13 נקודות בממוצע עד כה.

ישראל ואירלנד נפגשו בשנה שעברה במסגרת מוקדמות יורובאסקט 2025, ובשני המשחקים יצאה הנבחרת שלנו עם ידה על העליונה. המפגשים הללו זכורים לנו משום שהאיריות החרימו את ההמנון, ואף סירבו ללחוץ ידיים עם השחקניות הישראליות בסיום. החבורה מהאי הבריטי שקלה להחרים את המשחק הקרוב עקב המלחמה של ישראל בחמאס, אך לבסוף החליטה שכן לשחקו.

רבע ראשון: 21:23 לאירלנד

חמישיית ישראל: אליסה ברון, דוריאן דהן-סוג’יץ’, אבי מאיירס, דור סער, דניאל רבר

חמישיית אירלנד: שרה היקי, הייזל פין, אדל ת’ורנטון, ברידג’ט הרליהי, לוראין סקאנלון

המשחק החל עם שתי נקודות מהירות של דניאל רבר, אך לוראין סקאנלון השוותה כשקלעה מקרוב. אבי מאיירס הגיעה עד הטבעת וקלעה, מיד לאחר מכן, שרה היקי ניגשה לקו ודייקה בשתי הזריקות. אדל ת’ורנטון צלפה נהדר משלוש, מאיירס החזירה כשצלפה מרחוק גם היא בדרך ל-7:7. פין התקרבה לסל וקלעה בליי אפ, אך רבר הצליחה גם היא לעבור את הגנת האיריות ולעלות לסל.

ברידג’ט הרליהי הגיעה לקשת ודייקה לשלוש, אך רבר צימקה עם ליי אפ. היקי קיבלה את הכדור עם הגב אל הסל, הסתובבה וקלעה בצורה נהדרת. מאיירס קלעה מקרוב ודניאל רבר הוסיפה עוד שתי נקודות שקלעה מתחת לסל.

רבע שני: 37:38 לאירלנד

הרליהי ניגשה לקו וקלעה פעמיים, מנגד אליסה ברון צימקה עם שתי נקודות משלה. ברונאג קאסידי צלפה מרחוק, אך רבר צימקה מקרוב. אביגיל ראפרטי עברה את ההגנה הישראלית וקלעה מקרוב, אך מיד לאחר מכן, הכדור הגיע לברון שצלפה נהדר בדרך לשלוש נקודות. היקי סחטה את העבירה, ניגשה לקו ודייקה פעמיים. 28:32 לאיריות.

היקי הגיעה לסל וקלעה מקרוב, אך ליאור גרזון הצליחה לקלוע גם היא מתחת לסל, 30:36 לנבחרת אירלנד. רבר תפסה את הריבאונד וקלעה יפה מקרוב, מיד לאחר מכן הפורוורדית צלפה מאחורי הקשת וצימקה ל-35:36. הייזל פין ניגשה לקו וקלעה את שתי הזריקות, אך אבי מאיירס דייקה גם היא פעמיים מהקו.

רבע שלישי: 56:58 לישראל

דניאל רבר פתחה את המחצית השנייה עם שתי נקודות מקרוב, עדן רוטברג הוסיפה עוד סל מקרוב. קאסידי הגיעה לקשת וצלפה מרחוק, פין הוספה עוד שתי נקודות, אך רבר קלעה מתחת לסל. ברידג’ט הרליהי עברה את הגנת הישראליות וקלעה מקרוב בדרך ל-43:45 לאיריות. מאיירס קלעה בתוך הצבע, הרליהי קלעה מקרוב ומיד לאחר מכן הוסיפה עוד שתי נקודות.

אבי מאיירס ניגשה לקו ודייקה פעמיים, ולאחר מכן הוסיפה עוד סל מקרוב. קאסידי צלפה לסל מרחוק, אך דוריאן דהן סוג’יץ’ החזירה עם שלשה משלה. רבר קלעה רק סל אחד מהעונשין והשוותה ל-53:53, שיר סקוטי תירוש קלעה מקרוב והפכה את התוצאה לראשונה הערב. דהן סוג’יץ’ קלעה מהצבע והגדילה את הפער.

רבע רביעי:

פין פתחה את הרבע האחרון כשצלפה משלוש, אך דניאל רבר החזירה כשצלפה גם היא מרחוק. אדל ת’ורנטון הגיעה לרשת וצלפה לסל, מנגד, דהן סוג’יץ’ ניגשה לקו ודייקה פעמיים, 62:63 לישראליות. אניה מגווייאר צלפה משלוש, אך רבר המשיכה לככב עם עוד שתי נקודות משלה, 65:65. מגווייאר צלפה מרחוק, אך דהן סוג’יץ’ ניגשה לקו ודייקה פעמיים.