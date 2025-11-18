הגיבוי לקונספירציה של רוני על האליפות של סיטי

שנים חלפו מאז הרגע הדרמטי ביותר בתולדות הפרמייר-ליג, אבל הוויכוח סביב האליפות של מנצ’סטר סיטי ב־2012 שוב מתעורר - והפעם בעקבות דברים של מי שניהל את המשחק עצמו. השופט מייק דין העלה שוב את הנושא כשחיזק תיאוריה שהעלה וויין רוני, שלפיה קווינס פארק ריינג’רס פעלה באופן תמוה רגע אחרי שער השוויון של אדין דז’קו בדקה ה-92, מה שסלל את הדרך לשער האליפות המפורסם של סרחיו אגוארו.

דין סיפר בתוכנית שבה התארח כי מיד לאחר שה-2:2 הובקע, אנשי ק.פ.ר חידשו את המשחק בהפקרות מוחלטת: “הם בעטו את הכדור ישר אל סיטי. שאלנו באוזניה ‘מה קורה כאן?’ זה היה מוזר. ניל סוורבריק, שהיה השופט רביעי, אמר לי ‘תהיה ערני, משהו עומד לקרות’. פשוט הרגשת שזה מגיע”. דין אף גילה כי ג’יימי מקי מק.פ.ר כבר חגג על הדשא כשהמשחק עדיין התנהל, אחרי שהבין שקבוצתו ניצלה מירידה.

רוני שכבש באותו יום עבור מנצ’סטר יונייטד, הצטרף לביקורת והזכיר כי לק.פ.ר היו שלושה שחקני עבר של סיטי בהרכב - נדום אונואה, ג’ואי בארטון ושון רייט-פיליפס - מה שלדבריו “מעלה שאלות”. צילומים שנבדקו על ידי ה’דיילי מייל’ מציגים את ק.פ.ר מחדשת את המשחק מקו מחצית המגרש ובועטת אותו ישר לעבר החצי של סיטי והחוצה, ללא כל ניסיון ללחוץ או להחזיק בכדור.

וויין רוני וסרחיו אגוארו (רויטרס)

למרות זאת, קשה לקבוע האם ק.פ.ר באמת ידעה שהיא ניצלה באותו רגע. התיקו של בולטון מול סטוק בישר על הישארותה, אך ההתנהגות של שחקני ההגנה אחרי שער הניצחון של אגוארו מרמזת שחלקם לפחות לא היו מודעים לכך. בארטון, שהורחק באותו משחק והפך לדמות מרכזית בביקורת, דחה בעבר את טענות רוני וכינה אותן “שטויות מוחלטות”.

בארטון אף עקץ את רוני והוסיף: “אם יונייטד רצתה אליפות, היא הייתה צריכה לדאוג להיות בעמדה טובה יותר. סיטי הייתה צריכה לנצח אותנו בבית כשהיינו באיזור הירידה. זו האחריות שלה”. הוא סיכם ברוח פרובוקטיבית: “ק.פ.ר נשארה, סיטי זכתה ויונייטד בכתה. יום מושלם מבחינתי”.

רוני עצמו המשיך לאורך השנים לרמוז על סימני שאלה סביב אותה דרמה. “ק.פ.ר העיפה את הכדור ישר חזרה לסיטי - זה מוזר”, אמר ב-2022. “פאדי קני היה חייב לעשות יותר בשערים”. גם ג’יבריל סיסה, שהואשם שחגג עם שחקני סיטי, הכחיש וטען שחיבק רק את סמיר נאסרי, שהוא חבר אישי.