רבע 1, 03:45: קלוז' - הפועל י-ם 22:16

הפועל ירושלים נמצאת בתקופה פנטסטית. לאחר שהצליחה להתגבר על פתיחת העונה המקרטעת שלה, הקבוצה מהבירה נמצאת בתקופה אדירה גם באירופה וגם בזירה המקומית. יונתן אלון וחניכיו מקווים להמשיך את המומנטום כשהם מתארחים בשעה זו ברומניה אצל קלוז’, במסגרת המחזור ה-8 ביורוקאפ.

האדומים נמצאים כאמור בתקופה נהדרת, כשהם רושמים שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ושניים מהם מרשימים במיוחד: אחד על מוליכת היורוקאפ והפייבוריטית לזכייה בחצ’שהיר, ועוד אחד על הפועל תל אביב בגמר גביע ווינר. הירושלמים יודעים שתוצאה חיובית הערב עשויה להעלות אותה לפסגת הבית, אך מדובר במשימה קשה, משום שגם הערב הם חסרים את ג’סטין סמית’ ונמרוד לוי הפצועים.

מנגד, גם הקבוצה הרומנית מגיעה במומנטום חיובי להתמודדות, כשלזכותם שלושה ניצחונות רצופים, כולל אחד על מנרסה באירופה. קלוז' מחזיקה במאזן של 3:4 חיובי במפעל, ונמצאת במקום הרביעי, אחד מתחת לירושלים. מאמן הקבוצה, מיחאי סילבשן, עומד אצלה על הקווים כבר עשור, ואחד משחקניו הוא לא אחר מאשר הסנטר בן אלטיט, שגדל במכבי תל אביב ואף שיחק תחת יונתן אלון במכבי אשדוד, כשהאחרון שימש באותה עונה כעוזר מאמן.

העונה שעברה ביורוקאפ סיפקה לנו שני מפגשים בין המועדונים, כשכל אחד מהם רשם ניצחון אחד. במשחק הראשון שנערך באוקטובר גברו הרומנים על הקבוצה מהבירה בתוצאה 73:81, בעוד שבהתמודדות השנייה סיימו הירושלמים עם ידם על העליונה, אחרי 79:91 בכיכובם של ג’ארד הארפר וקאדין קרינגטון.

רבע ראשון