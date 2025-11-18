יום שלישי, 18.11.2025 שעה 19:12
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
13558-6387בחצ'שהיר קולג'י1
12550-6087א. לובליאנה2
11651-6857קלוז'3
10536-5816הפועל ירושלים4
10590-6057רייר ונציה5
10667-6407נפטונאס6
10602-5707מנרסה7
10590-5587אריס סלוניקי8
9522-5136וורוצלאב9
7678-5467המבורג10
 בית 2 
13485-5677בורק1
12534-6167טורק טלקום2
12570-6387בשיקטאש3
12549-6097בודוצ'נוסט4
11655-6257אולם5
10571-5477לונדון ליונס6
10600-5387טרנטו7
9564-5697שמניץ8
8632-5507לייטקבליס9
8629-5307פאניוניוס10

רבע 1, 03:45: קלוז' - הפועל י-ם 22:16

יורוקאפ, מחזור 8: יונתן אלון וחניכיו רוצים להמשיך את התקופה הנהדרת שלהם ולרשום ניצחון שביעי ברצף בכל המסגרות, כשהם מתארחים ברומניה לקרב צמרת

|
ג'ארד הארפר (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)
ג'ארד הארפר (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

הפועל ירושלים נמצאת בתקופה פנטסטית. לאחר שהצליחה להתגבר על פתיחת העונה המקרטעת שלה, הקבוצה מהבירה נמצאת בתקופה אדירה גם באירופה וגם בזירה המקומית. יונתן אלון וחניכיו מקווים להמשיך את המומנטום כשהם מתארחים בשעה זו ברומניה אצל קלוז’, במסגרת המחזור ה-8 ביורוקאפ.

האדומים נמצאים כאמור בתקופה נהדרת, כשהם רושמים שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ושניים מהם מרשימים במיוחד: אחד על מוליכת היורוקאפ והפייבוריטית לזכייה בחצ’שהיר, ועוד אחד על הפועל תל אביב בגמר גביע ווינר. הירושלמים יודעים שתוצאה חיובית הערב עשויה להעלות אותה לפסגת הבית, אך מדובר במשימה קשה, משום שגם הערב הם חסרים את ג’סטין סמית’ ונמרוד לוי הפצועים.

מנגד, גם הקבוצה הרומנית מגיעה במומנטום חיובי להתמודדות, כשלזכותם שלושה ניצחונות רצופים, כולל אחד על מנרסה באירופה. קלוז' מחזיקה במאזן של 3:4 חיובי במפעל, ונמצאת במקום הרביעי, אחד מתחת לירושלים. מאמן הקבוצה, מיחאי סילבשן, עומד אצלה על הקווים כבר עשור, ואחד משחקניו הוא לא אחר מאשר הסנטר בן אלטיט, שגדל במכבי תל אביב ואף שיחק תחת יונתן אלון במכבי אשדוד, כשהאחרון שימש באותה עונה כעוזר מאמן.

העונה שעברה ביורוקאפ סיפקה לנו שני מפגשים בין המועדונים, כשכל אחד מהם רשם ניצחון אחד. במשחק הראשון שנערך באוקטובר גברו הרומנים על הקבוצה מהבירה בתוצאה 73:81, בעוד שבהתמודדות השנייה סיימו הירושלמים עם ידם על העליונה, אחרי 79:91 בכיכובם של ג’ארד הארפר וקאדין קרינגטון. 

רבע ראשון

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */