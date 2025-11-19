מצדיק חוזה חדש? לבנדובסקי מבלבל את בארסה

רוברט לבנדובסקי חווה את אחת התקופות המסקרנות בקריירה שלו. בגיל 37, בעונתו האחרונה בחוזהו בברצלונה, הפולני לא רק שמתעקש להישאר רלוונטי, אלא מציג את אחד מקצבי הכיבוש הטובים שלו בשנים האחרונות. הניצחון האחרון של הקטלונים בבלאידוס על סלטה ויגו היה ההוכחה החזקה ביותר לכך, כאשר הפולני סיפק הופעה מהסרטים וכבש שלושער מרהיב שהפך משחק בעייתי לחגיגה.

“ההחלטה התקבלה, לבנדובסקי יעזוב בסיום העונה את ברצלונה”, זעקו הכותרות במרבית כלי התקשורת הבכירים בספרד בתחילת העונה, כשהפולני לא היה כשיר. כעת זה בהחלט אפשרי שהשחקן ייפרד בקיץ, אפילו בלי קשר לכמה עוד יכבוש, אבל מכאן ועד לומר שזה סופי… אין ספק שפני הדברים השתנו בעקבות התקופה האחרונה.

בעיצומן של השיחות סביב עתידו בעמדת התשע של ברצלונה, לבנדובסקי נתן את התשובה החדה ביותר האפשרית. החוזה שלו מסתיים בקיץ והשמועות סביבו כאמור מתרבות, אך במועדון עדיין לוקחים את הזמן לפני שיגישו לו הצעה רשמית. קבוצות בטורקיה ובאיטליה כבר מתעניינות, אך ברצלונה מתבוננת ושותקת.

שבר את המנחוס: לבנדובסקי כבש את הבלאידוס

הנתונים שלו העונה מרשימים אפילו בהשוואה למה שמתרחש באירופה. מבחינת דקות לשער, היחיד שמקדים אותו כרגע הוא הארי קיין מבאיירן מינכן עם שער כל 61 דקות. לבנדובסקי מצידו כובש שער כל 64 דקות, נתון ששם אותו מעל שמות כמו קיליאן אמבפה, ארלינג הולאנד וחוליאן אלברס. עבור מי שנאבק מתחילת העונה בבעיות פיזיות, זהו נתון פנומנלי.

כדי למצוא עונה שבה הפולני סיפק ממוצע קרוב לזה, צריך לחזור עד 2021 כאשר שיחק בבאיירן תחת האנזי פליק וכבש שער כל 60 דקות. הנתונים הללו לא נעלמים מעיניו של דקו, שמתלבט בין גילו של לבנדובסקי לבין העובדה שהתפוקה שלו פשוט אינה יורדת. השילוב בין ניסיון לאיכות עדיין הופך אותו לשחקן מרכזי בכל קבוצה.

לבנדובסקי ופליק (ברצלונה)

לבנדובסקי מצידו נשאר רגוע. הוא אמר בבירור, “אני לא ממהר. אחשוב היטב על האפשרויות שלי במהלך החודשים הקרובים. כרגע אני לא יודע באיזו דרך אלך, הדבר החשוב הוא לשמור על ריכוז ושקט נפשי”. הוא גם הבהיר שלא יעזוב את ברצלונה בינואר ולא מתכוון לפרוש בקרוב.

הפולני אינו מפחד להודות שגם מבחינתו זו עונת מבחן. בראיון הוא הודה: “עבר זמן רב מאז ששיחקתי ברמה כזו. אני מעריך כל רגע. אני פחות לחוץ וזה מגיע עם הגיל. כל משחק וכל דקה הם שמחה אמיתית”. הבשלות מדברת וגם האמביציה להוביל את פולין למונדיאל.

רוברט לבנדובסקי מרים את הקהל (IMAGO)

לבנדובסקי זוכר היטב שגם הגוף שלו צריך ניהול זהיר. הוא כבר נעצר פעמיים העונה בגלל עומס שרירי, אך בברצלונה יודעים שהוא שומר על עצמו ברמה הגבוהה ביותר. המטרה העיקרית היא שיגיע לרגעי ההכרעה של העונה במצב מושלם, וכרגע זה הולך בכיוון הנכון.

גם מבחינה רגשית עובר עליו משהו. “אני לא יודע איפה אהיה בעוד כמה חודשים. אני לא חייב לעשות שום דבר ואין לי לחץ”, הוא אמר בכנות. נראה שהפולני נמצא בשלב שבו הוא בוחן את דרכו לא רק כשחקן אלא כאדם. המעבר לברצלונה, הוא מספר, שינה אותו. “החיים בתרבות אחרת שינו אותי. בברצלונה יש הרבה צעירים מעל גיל שמונה עשרה. הם נותנים לי אנרגיה. אני מרגיש מצוין איתם. אני מבוגר יותר מההורים של חלק מהשחקנים. הם מתייחסים אליי כמו אבא. זה מצחיק אבל גם מאד חיובי”.

הנתונים שלו מאז הגיע לברצלונה מדהימים. 108 שערים ב-158 משחקים, שתי אליפויות, פעמיים זכייה בסופר קאפ, גביע המלך ופיצ’יצ’י אחד. גם העונה, למרות הפציעות, הוא כבר מלך השערים של הקבוצה עם שבעה שערים בזכות השלושער האחרון בוויגו.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ברצלונה מצידה ניצבת בפני החלטה גורלית. מצד אחד, הוא בן 37 וגופו דורש יותר ניהול. מצד שני, התפוקה שלו עדיין ברמה של חלוץ על במועדון על. לכולם ברור שהחלטה כזו אינה רק מקצועית, אלא גם כלכלית ורגשית, במיוחד כשמדובר בדמות עם נוכחות עצומה בחדר ההלבשה.

במועדון בטוח קיימת התלבטות. האם ללכת על הארכת חוזה לשחקן שממשיך לספק מספרים, האם להביא מחליף כמו הארי קיין, שבעל סעיף יציאה ומגיע לגיל דומה למה שהיה לבנדובסקי כשהגיע, או אולי ללכת על עתיד רחוק ולשלם כ-30 מיליון אירו על אטה איונג הצעיר והמסקרן.

חוזה חדש או מחליף? לבנדובסקי (IMAGO)

לבנדובסקי מבחינתו כבר העביר מסר שהוא מוכן להישאר, אפילו להוריד שכר ולקחת תפקיד שונה אם תידרש הקרבה. הוא מרוצה בברצלונה, בעיר ובמועדון, ואינו מעוניין לעזוב כל עוד ירגיש משמעותי. הסיפור שלו בברצלונה עדיין לא הגיע לסיום. העובדה שהוא שוב כובש, שוב מוביל, שוב מחייך ושוב מבקר את עצמו ומכוון הכי גבוה שהוא יכול, מחזירה משהו מהלוהט הפנימי שהפך אותו לאחד החלוצים הגדולים של המילניום. גם החלוץ בעצמו מודה בכך שההחלטה על עתידו לא תהיה רק מקצועית, כשהוא אומר בצורה ברורה: “הבחירה שלי לא תהיה רק בכדורגל, אלא גם ברגש”. התשובה תגיע בקרוב, והוא יהיה מוכן.