יום שלישי, 18.11.2025 שעה 21:20
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
30-31נורבגיה1
36-34ישראל2
12-21הולנד3
11-11סלובניה4
10-01בוסניה5

מחצית: ישראל - הולנד 1:2

מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, מחזור 7: אדיי העלה את האורנג' ליתרון בשער נפלא, מוחמד אבו רומי השווה מתוך הרחבה. לוזון ישיג ניצחון בכורה?

|
מוחמד אבו רומי במאבק (ההתאחדות לכדורגל)
מוחמד אבו רומי במאבק (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי שרשמה קמפיין לא מוצלח אשתקד, גם הפעם הנבחרת הצעירה של ישראל לא מצליחה להתרומם כפי שציפתה, כאשר היא עדיין ללא ניצחון בארבעה משחקים. בשעה זו החבורה של גיא לוזון תנסה להשיג ניצחון בכורה מול הולנד, במסגרת המחזור השביעי במוקדמות יורו עד גיל 21.

במשחק הראשון גיא לוזון וחניכיו סיימו ב-0:0 עם בוסניה, מחזור לאחר מכן ישראל כבר הובילה 0:1, אך סיימה ב-2:2 עם הולנד. בחלון הקודם, החבורה בכחול-לבן סיימה ב-1:1 עם סלובניה ולפני ארבעה ימים ספגה תבוסה כואבת בדמות 3:0 לנורבגיה החזקה, ככל הנראה בדרך לעוד טורניר בה תצפה מהבית. אגב, הנבחרת עם שני ניצחונות בלבד ב-16 משחקים.

בצד השני של המתרס, היריבה משחקת את משחקה הרביעי במפעל עד כה. כאמור, הנבחרות נפגשו לפני חודשיים וסיימו ב-2:2, כשחוץ מזה, הולנד סיימה ב-0:0 עם בוסניה והשיגה את ניצחון הבכורה שלה לפני ארבעה ימים, כשבעשרה שחקנים גברה 0:2 על סלובניה.

שחקני נבחרת ישראל עד גיל 21 (ההתאחדות לכדורגל)שחקני נבחרת ישראל עד גיל 21 (ההתאחדות לכדורגל)

אגב, יש לציין שמי שמסיימת במקום הראשון עולה לאליפות אירופה עד גיל 21, ומי שמסיימת במקום השני מעפילה לפלייאוף כדי להמשיך ולנסות להילחם על עלייה ליורו הצעירות. למרות זאת, סיכוייה של ישראל, שמשחקת בבית של חמש נבחרות, נמוכים מאוד כשהיא עם שלוש נקודות בלבד ונותרו לה עוד ארבעה משחקים. אם היא לא תנצח הערב, יהיה לה קשה מאוד לחזור מזה. לצורך ההשוואה, נורבגיה במקום הראשון עם 6 נקודות משני משחקים, כשבוסניה והולנד עם חמש נקודות משלושה משחקים כל אחת.

אוהדי נבחרת ישראל בהונגריה (ההתאחדות לכדורגל)אוהדי נבחרת ישראל בהונגריה (ההתאחדות לכדורגל)

מחצית ראשונה:

דקה 3: תאי עבד הגיע להזדמנות טובה ברחבה, אך נבלם אצל ההגנה ההולנדית.

תאי עבד במאבק (ההתאחדות לכדורגל)תאי עבד במאבק (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 7: קיס סמית שחרר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, דור בנימיני הגיב טוב והדף את הכדור.

דקה 15: שער! הולנד עלתה ל-0:1! ג’יידן אדיי בביצוע אישי נפלא חדר לרחבה ושחרר בעיטה חזקה ישר לפינה הרחוקה!

דקה 20: אזקיאל בנזוזי נכנס לכדור שהוגבה לרחבה, אך שחרר נגיחה לא טובה החוצה.

גיא לוזון (ההתאחדות לכדורגל)גיא לוזון (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 36: שער! נבחרת ישראל השוותה ל-1:1! מוחמד אבו רומי קיבל כדור מצוין בתוך הרחבה, הסתובב ושלח את ה כדור ישר לפינת השער!

מוחמד אבו רומי חוגג עם סייד אבו פרחי (ההתאחדות לכדורגל)מוחמד אבו רומי חוגג עם סייד אבו פרחי (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 45+1: שער! נבחרת ישראל עלתה ל-1:2: מוחמד אבו רומי חדר לרחבה בפעולה נפלאה, רן בנימין הצטרף להתקפה ומקרוב שחרר כדור חזק לרשת.

הרכב נבחרת ישראל: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידו כהן, ניקיטה סטוינוב, מאור ישילירמק, ניב יהושע, רן בנימין, עדי יונה, תאי עבד, סייד אבו פרחי, מוחמד אבו רומי.

הרכב נבחרת הולנד: ברנט קלברבור, אלייה דיקסטרה, ווטר גואס, רב ואן דן ברג, מאטס רוטס, אזקיאל בנזוזי, גיבאי זקיאל, קיס סמית, ג’יידן אדיי, ארנסט פוקו, תום ואן ברגן.

