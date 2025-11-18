יום שלישי, 18.11.2025 שעה 13:11
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ

צפו: איומים מזעזעים של מאבטח לאוהד הפועל

חי תנעמי, מנוי של האדומים, הוצא מהאולם על ידי האבטחה והובא לחדר לבד, שם תיעד איומים וקללות נוראיים: "אחתוך לך את הידיים, אז**ן אותך ימנ**ק"

|
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הפועל תל אביב נקמה ספורטיבית במכבי תל אביב על ההפסד בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, ואחרי שהצהובים צבעו את סופיה באדום, האדומים הפעם צבעו את תל אביב אדום עם 80:85 על עודד קטש והשחקנים שלו, אך רגע אחד ביציע, או אפילו מאחורי היציע, העיב על כל המשחק.

אוהד הפועל ת”א, מנוי של הקבוצה ופנליסט בפודקאסט הפועל ת”א ב-ONE, חי תנעמי, הוצא מהאולם על ידי חברת האבטחה. תנעמי נלקח לחדר קטן על ידי האבטחה, שם הוא תיעד את אחד המאבטחים פותח באיומים וקללות מזעזעים לעברו.

“קיללתי אותך?”, נפתח הסרטון עם שאלה של חי תנעמי. “נהיית אישה?”, ענה המאבטח. “למה אישה?”, ענה חי, ואז החל גל הקללות של המאבטח: “אני אז**ן אותך בת*ת ימנ**ק, מאתיים כמוך. שמעת? תסתכל על הפרצוף שלי טוב טוב, עוד פעם אחת אתה תראה אותי ברחוב ולא תוריד את הידיים אני אחתוך לך אותן יבן ז**ה”.

קללות ואיומים של האבטחה לעבר אוהד הפועל ת"א

כשהאוהד ניסה להגיב ישר המאבטח התפרץ ואמר לו “שתוק. חתיכת מנ**ק, אנשים כמוך צריך לז**ן איך שהם נולדים. חושבים שהם גברים ימנ**ק”. 

