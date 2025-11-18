יום שלישי, 18.11.2025 שעה 13:14
משחק שיא לאיתן בורג בניצחון מכללת טנסי

הגארד קבע שיא אישי עונתי בארה"ב, כשקלע 11 נקודות, להן הוסיף 3 אס' ו-4 ריב', כשקבוצתו גברה 66:91 על רייס. מאמנו: "גאה בו, בטוח שישתפר עוד"

איתן בורג (רויטרס)
איתן בורג (רויטרס)

איתן בורג רשם הלילה (בין שני לשלישי) את משחקו הטוב ביותר במדי מכללת טנסי, שהביסה את מכללת רייס 66:91 ועלתה למאזן מושלם של 0:4. הגארד עלה מהספסל, שיחק 24 דקות וקלע 11 נקודות כולל שלוש שלשות. בורג הוסיף לכך גם שלושה אסיסטים וארבעה ריבאונדים. 

מאמן טנסי, ריק ברנס התייחס לבורג בסיום ואמר: "אני מאוד גאה בו, על איך שהוא נכנס למשחק. הוא מתאמן מאוד קשה והוא אחד השחקנים הכי טובים שלנו בפן ההגנתי. הוא שחקן כדורסל ממש טוב ובשני המשחקים האחרונים הוא מצליח להביא את היכולות שלו גם בהגנה ליידי ביטוי, ועושה הרבה דברים טובים באימונים. אני בטוח שהוא ישתפר עוד יותר". 

איתן בורג מככב בניצחון טנסי

אקס בני הרצליה עומד על 5.7 נק’ בממוצע למשחק העונה, כשהוא רשם הלילה שיא אישי בדקות ונקודות בקריירת המכללות שלו. משחקו הבא של בורג יהיה בדרבי של טנסי מול טנסי סטייט בלילה שבין שישי לשבת.

