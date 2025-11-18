היחס ב-Winner להפתעה של הצעירה מול הולנד

פגרת הנבחרות כבר אצלנו והיום (שני) אנחנו מקבלים לא מעט משחקים בכדורסל ואף משחק בכדורסל. הנבחרת הצעירה תמשיך את דרכה במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21 כשתפגוש את הולנד. בנוסף, במוק’ המונדיאל בבוגרים, ספרד תארח את טורקיה ושווייץ תתארח אצל קוסובו. בענף עם הכדור הכתום, הפועל ירושלים תפגוש את קלוז’ נאפוקה ביורוקאפ.

נתחיל עם הנבחרת הצעירה. החבורה של גיא לוזון היא אנדרדוג מובהק מול ההולנדים, כאשר קיבלו יחס גדול של 5.60 במקרה של ניצחון. הפסד של הישראלים יניב למהמרים יחס נמוך מאוד של 1.25. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.70.

בסל, האדומים מהבירה ייצאו למשחק מסקרן באירופה, כאשר על פי הווינר, המשחק אמור להיות צמוד. החבורה של יונתן אלון זכתה לקבל את המינוס וניצחון שלה מעל לשתי דקות מניב יחס של פי 1.80, ניצחון של הפועל י-ם עד שתי נקודות או הפסד מניב יחס דומה של 1.80. במקרה שהאדומים ינצחו בדיוק בשתי נקודות, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 9.00

נחזור לכדורגל. כצפוי, ספרד פייבוריטית ברורה וקיבלה יחס של פי 1.10 לעומת יחס של פי 9.80 של הטורקים. תיקו זכה ליחס של פי 5.60. מי שרוצה להתפרע, יחס לניצחון לה רוחה מעל לשני שערים הוא 2.20 ובמקרה שספרד תנצח בדיוק בשני שערים, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.55.

אצל שווייץ, המצב מעט דומה, כשהיא פייבוריטית בחוץ, כאשר ניצחון שלה יניב למהמרים יחס נחמד של פי 1.65. אם קוסובו תנצח, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.10. במקרה שהמשחק ייגמר ללא הכרעה, תזכו ליחס נאה של פי 3.20.