מרגש: טורניר טניס נערך לזכרו של אפי ביתן ז"ל

במרכז הטניס והחינוך אשקלון התקיים כמדי שנה הטורניר השנתי לזכרו של אפי ביתן ז״ל, שהיה דמות מרכזית, אהובה ומשפיעה בקהילת הטניס בעיר. זו כבר השנה השלישית שבה הטורניר נערך, אך בכל פעם מחדש יש תחושה שאפי עדיין כאן. כאילו יצא לרגע מהמגרש שלו ומיד יחזור עם חיוך. רוחו מלווה את האירוע, את המשחקים ואת האנשים שממשיכים להגיע לזכור ולהרגיש.

אפי היה אדם מיוחד במינו, חכם, שקול, רגיש ואיש של ערכים. הוא ידע להקשיב, לכוון, ולפתוח לבבות בלי מאמץ. הוא לימד מהי ענווה, התמדה, ואיך לשמור על טוב לב גם ברגעים הכי מאתגרים. אשקלון הייתה חלק ממנו והוא היה חלק מהקהילה שלה, והטורניר הזה הפך לאחת הדרכים היפות והמשמעותיות להמשיך את מה שהותיר אחריו.

טורניר לזכרו של אפי ביתן ז"ל (שלומי בנילוז)

הספסל לזכרו של אפי ביתן ז"ל (שלומי בנילוז)

הטניס היה עבורו הרבה מעבר לספורט. זו הייתה אהבה גדולה, מקלט, ואפילו סיבה להמשיך להיאבק. במשך 18 שנים ניהל מלחמה אמיצה במחלת הסרטן, ובכל פעם שהבריא הדבר הראשון שרצה היה לחזור למגרש. המשחק החזיר לו כוח, תקווה ומשמעות. לאחר פטירתו נבנה מול המגרש שבו נהג לשחק ספסל הנצחה מיוחד, מקום שמזמין רגע של זיכרון וחיבור.

התחרות מתקיימת במתכונת מקצועית ומאורגנת: השחקנים מחולקים לבתים של שלושה עד ארבעה זוגות, וכל זוג משחק מול כל היריבים שבבית שלו. ראשי הבתים עולים לשלב הבא, וממשיכים בשלבי הנוקאאוט עד לגמר. כל המשחקים נערכים במערכה אחת עם קצב גבוה, מתח, ותחרותיות אמיתית, בדיוק מה שאפי אהב.

יוני ארליך (שלומי בנילוז)

חלוקת פרסים בטורניר לזכר אפי ביתן ז"ל (שלומי בנילוז)

ערב הטורניר התקיים באווירה חמה ומשוחררת, מפגשים של חברים משפחות ואנשים שלא הכירו אך מגיעים כמידי שנה לחלוק לו כבוד. טקס חלוקת גביעים חגיגי למנצחים. לצד זאת מתקיימת הגרלת פרסים הכוללת ציוד טניס, ארוחות ומתנות נוספות שנתרמו באהבה. את המשחקים שפט השופט הבינלאומי דניאל לאופר, ובין המכובדים שנכחו ניתן לראות את יוני ארליך, לילו צרפתי (סמנכ״ל הארגון) ויניב סקירה, מנהל מרכז הטניס והחינוך באר־שבע. לעיתים מצטרפים גם אנדי רם והראל לוי.