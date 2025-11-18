יום שלישי, 18.11.2025 שעה 10:57
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
נופלת במאני טיים: מכבי שוב קרסה ברגעי האמת

פודקאסט הצהובים סיכם הפסד כואב בדרבי: היעדר הכישרון, הקושי לגמור משחקים, המחסור ב"רוצח" בקבוצה וגם קצת על סורקין ובלאט בצד החיובי. האזינו

|
ג'יילן הורד ורומן סורקין (רועי כפיר)
ג'יילן הורד ורומן סורקין (רועי כפיר)

אחרי שניצחה בדרבי הראשון של העונה והראשון אי פעם ביורוליג, אתמול (שני) מכבי ת”א נכנעה להפועל ת”א. בפרק הזה של פודקאסט מכבי תל אביב ניסינו לפרק אחד לאחד את ההפסד הכואב בדרבי, 85:80, ערב שבו שוב עלו על פני השטח כל הבעיות שחוזרות על עצמן העונה.

משה ברדה, לי נוף ואמיר טראו דיברו על הדבר שאי אפשר להתעלם ממנו יותר: היעדר הכישרון בסגל הצהוב. מכבי מתקשה לייצר, מתקשה לייצר יתרון ובעיקר מתקשה לגמור משחקים. גם כשהיא מובילה, משהו נתקע במאני טיים, אין קילר אינסטינקט, אין את השחקן הזה שייקח את הכדור ויגיד: “זה שלי”. הצהובים מחפשים את ה”רוצח” שלהם והוא פשוט לא שם.

בצד החיובי, אי אפשר שלא לציין את רומן סורקין ותמיר בלאט, שסיפקו ערב איכותי וניסו להחזיק את מכבי במשחק כמעט לבדם, אבל לצד זה, הגיע הסטטיסטיקה שהכי מספרת את הסיפור: שחקני החיזוק הזרים של מכבי תרמו יחד 34 נקודות בלבד, מספר שלא מספיק לנצח משחק גדול, בטח לא דרבי.

מנגד, הזרים של הפועל סיפקו 79 נקודות, פער בלתי נתפס שממחיש את עומק הפער בין הקבוצות בערב הזה. דיברנו על המשמעויות, על תקרת הזכוכית של הסגל הנוכחי. ועל השאלות הקשות שמכבי חייבת לשאול את עצמה אם היא רוצה להישאר תחרותית. האזנה נעימה.

הוספת תגובה




