סיטי וליברפול עוקבות: סמניה יעזור כבר בינואר?

הפריימר ליג היא ליגה מלאה בכוכבים, מארלינג הולאנד ומוחמד סלאח, עד לבוקאיו סאקה ו-וירג’יל ואן דאייק. אבל לפעמים, גם בקבוצות הקטנות מסתתרים שחקנים גדולים, כאלה שיכולים להוביל את הליגה בעתיד, אחד מהם הוא ללא ספק אנטואן סמניו. הכנף הגנאי של בורנמות’ רושם פתיחת עונה נפלאה בה הוא מוביל את קבוצתו למקום ה-9, מרחק נקודה בלבד מהטופ 4 שמעניק כרטיס לליגת האלופות.

סמניו, שלמאזנו שישה שערים ושלושה בישולים העונה בליגה, הוא אחד השמות המדוברים בממלכה, כשרק ארלינד הולאנד (11 שערים) ואיגור טיאגו (8 שערים) כבשו יותר ממנו השנה. כל הקבוצות הגדולות כבר לוטשות עיניים לכיוונו, ונראה שמעבר אליהן הוא רק עניין של זמן. היכולת הטובה של הכנף לא הגיעה משום מקום, לאחר שכבר בעונה שעברה הגיע ל-11 הבקעות בפריימר ליג, מה שגרם למועדונים כמו מנצ’סטר יונייטד וטוטנהאם להתעניין בו בקיץ האחרון.

אנטואן סמניו חוגג (IMAGO)

על עף העניין שמשך מהקבוצות הגדולות באי הבריטי, הגנאי חתם ביולי על חוזה חדש ל-5 שנים בבורנמות’. עם זאת, ב-’BBC’ חשפו כי קיים בחוזהו סעיף שחרור של 65 מיליון ליש”ט בלבד, וניתן להפעילו רק בשבועיים הראשונים של חלון ההעברות של ינואר, על מנת לאפשר לקבוצה מספיק זמן למצוא לו תחליף במקרה של עזיבה. יש לציין כי על פי הדיווחים, מחירו בסעיף של השחקן יירד בקיץ, כך שלא מופרך שהוא יסיים את העונה באדום שחור.

הקבוצות שעוקבות אחרי סמניו הן מנצ’סטר סיטי, ליברפול וטוטנהאם, שמחפשות להוסיף מהירות לסגל שלהן. למרות העניין שמושך, השחקן לא ביקש לעזוב והוא מכבד את המועדון. החלוץ יודע שבמידה שימשיך להפגין יכולת גבוהה, סעיף השחרור הנמוך יחסית שלו יאפשר לו להתקדם למועדון גדול. כשנשאל על עתידו בראיון אמר: "אני לא חושב על זה יותר מדי, אני משתדל להישאר כמה שיותר ברגע. אתה רואה את החדשות כל הזמן, אני גם רואה, אני לא חי בבועה, אבל אני מנסה להישאר מרוכז”.

אנטואן סמניו וברנרדו סילבה. בקרוב באותה קבוצה? (IMAGO)

הדברים לא תמיד הלכו חלק לכוכב הגנאי. בילדותו נדחה על ידי ארסנל, טוטנהאם ומילוול, לפני שהצטרף לתכנית הכדורגל של מכללת SGS בבריסטול. את דרכו המקצועית המשיך לאחר שחתם בבריסטול סיטי ב-2017, אך עבר מספר השאלות לבאת’, ניופורט וסנדרלנד לפני שביסס את מעמדו בהרכב בעונת 2020/21. בינואר 2023 עבר לבורנמות’ תמורת 10 מיליון ליש”ט, ומאז רשם שיפור מתמשך ביכולתו. סמניו, יליד לונדון, זכאי לייצג את נבחרת גאנה בזכות אביו.