מתחמם: צ'אבי הגיע לתמוך ביריב של לאפורטה

צ’אבי עדיין לא חזר לאמן מאז שסיים את דרכו כמאמן ברצלונה בחודש מאי 2024. בכלל, קשר העבר האגדי די נעלם מאז, אבל אמש (שני) הוא הופיע באירוע חגיגי בקטלוניה, בו הוצגה תנועה חדשה המאחדת אוהדים, אנשי מקצוע ובכירים לשעבר בראשות ויקטור פונט – יריבו העיקרי של ז’ואן לאפורטה בבחירות לנשיאות ב-2026.

בעוד פונט הכריז באירוע כי ישתתף בבחירות, לאפורטה עדיין לא, אבל זה צפוי לקרות. ובאשר לצ’אבי, כזכור, הוא סיים את דרכו כמאמן בארסה בזמנו תחת לאפורטה כנשיא. האחרון היה זה שניצח בבחירות ב-2021 כשגבר על פונט, שכל הקמפיין שלו התבסס על צ’אבי עצמו.

שחקן העבר הגיע לאירוע, בו השתתפו כ-1,000 איש, והתיישב בשורה הראשונה. לצדו של צ’אבי הגיעו אקסים נוספים של בארסה בתפקידים שונים כמו אמדור ברנבאו (חבר הנהלה לשעבר וסבו של ג’רארד פיקה), ג’ורדי רואורה (עוזרו לשעבר של טיטו וילאנובה ובכיר בלה מאסיה) וקרלס פלנצ’ארט (עוזרו לשעבר של פפ גווארדיולה).

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

פונט : “לבארסה יש שני נתיבים - ורק אחד הוא הנכון”

בהמשך האירוע עלה פונט עצמו לבמה ואמר: “אני מתרגש במיוחד לקחת את ההובלה על פרויקט שהולך הרבה מעבר אליי. זה פרויקט של ברצלוניסטאס שמעמידים את טובת ברצלונה מעל טובת היחיד”.

פונט ניצל את נאומו כדי לתקוף - בלי לנקוב בשם - את סגנון ההנהגה הנוכחי של לאפורטה, אותו תיאר ככזה שמבוסס על אלתורים: "נתיב של אגו, של הונאה עצמית ושל התרחקות מהמצוינות ומהסוסיוס” (חברי המועדון). פונט גם הציג את תפיסתו: “קיים נתיב אחר - נתיב של הקשבה, תכנון, שקיפות, כבוד ויושרה. נתיב של עבודה טובה שאינה תלויה רק בכך שהכדור פוגע ברשת. זה הנתיב שנולד היום, הנתיב של כולנו”.