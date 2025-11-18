יום שלישי, 18.11.2025 שעה 10:57
83%1358-142412דטרויט פיסטונס
73%1284-132811פילדלפיה 76'
69%1516-156513קליבלנד קאבלירס
67%1375-141912אטלנטה הוקס
64%1231-131311ניו יורק ניקס
58%1414-145612טורונטו ראפטורס
58%1453-148612מיאמי היט
55%1334-133711שיקגו בולס
50%1298-137412בוסטון סלטיקס
46%1537-149113מילווקי באקס
42%1388-138912אורלנדו מג'יק
33%1403-138912שארלוט הורנטס
18%1353-122711ברוקלין נטס
8%1600-141713אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1495-169614אוקלהומה ת'אנדר
82%1252-138411דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
73%1238-131511סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
62%1473-152213גולדן סטייט ווריורס
58%1395-142812מינסוטה טימברוולבס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
31%1507-142313דאלאס מאבריקס
25%1456-133612ממפיס גריזליס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
17%1462-128812ניו אורלינס פליקנס

לברון עשוי לשחק מחר: הריאות שלי כמו של תינוק

כוכב הלייקרס השתתף לראשונה ב-5 על 5 ומוגדר בספק ליוטה: "יום אימונים וכבר אין לי קול. זה היה מבחן מנטלי". ריבס: "הוא הגדול ביותר בהיסטוריה"

|
לברון ג'יימס (IMAGO)
לברון ג'יימס (IMAGO)

חדשות טובות ללוס אנג'לס לייקרס: לברון ג’יימס חזר אמש (שני) לאימונים מלאים של 5 על 5 לראשונה מאז הפלייאוף, והוא מצהיר כי שובו לפרקט קרוב מתמיד. הכוכב בן ה-40 שנעדר מטרום העונה ומ-14 המשחקים עד עכשיו בגלל בעיה שהקרינה מהגב התחתון לרגל ימין, סיפר: “אנחנו מסתכלים על זה ברמת דקה, שעה, צעד אחרי צעד".

קינג ג’יימס הוסיף: “נראה איך ארגיש היום, הלילה ובבוקר הבא. זה עניין של האופן שבו הגוף יגיב ב-24 השעות הקרובות”. הלייקרס כבר עדכנו את מצבו של לברון ל"ספק" לגבי שיתופו מול יוטה מחר, אבל המאמן ג’יי.ג’יי רדיק אמר כי עדיין לא ברור אם ג’יימס ישחק.

הכוכב הודה שהתקופה בחוץ הייתה קשה במיוחד וסיפר: “מאז שהתחלתי לשחק כדורסל, אף פעם לא קרה שלא פתחתי עונה. זה היה מבחן מנטלי, אבל אני בנוי לזה”. לדבריו, זו הפעם השנייה שהוא מתמודד עם סיאטיקה (הבעיה בגב) - אחרי קיץ 2023 - והוא הבהיר: “אם לא חוויתם את זה, אני מקווה שלעולם לא תחוו. זה לא כיף".

לברון גלברון ג'יימס (IMAGO)

לדבריו, הוא עדיין זקוק לזמן כדי להרגיש בכושר משחק מלא. “הריאות שלי כמו של תינוק. צריך להחזיר אותן לריאות של גבר בוגר” אמר בחיוך, “יום אחד של אימונים וכבר אין לי קול, אבל זה חלק מהתהליך".

למרות היעדרו, הלייקרס פתחו את העונה בצורה מרשימה עם מאזן 4:10, וכעת עומדים להוסיף בחזרה את אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. רדיק סיפר כי באסיפת הווידאו הציגו אותו בהומור: "’יש לנו שחקן חדש’. כולם הריעו, הוא הציג את עצמו".

אוסטין ריבס אמר: “לדעתי לברון הוא השחקן הכי גדול שדרך על מגרש. רוב הצעירים בקבוצה גדלו כשהוא השחקן שהם הכי אוהבים. הנוכחות שלו, היכולת שלו להרים את הקבוצה וה-IQ שלו - כולנו שמחים שהוא חוזר”.

הלייקרס יחכו לבוקר המשחק כדי להחליט אם ג’יימס יערוך את הופעת הבכורה שלו העונה כבר השבוע, אך דבר אחד ברור: המלך קרוב מאוד לחזרה.

