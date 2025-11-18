יום חמישי, 20.11.2025 שעה 09:42
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
67%1342-142612ניו יורק ניקס
67%1405-144012פילדלפיה 76'
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1495-153113אטלנטה הוקס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
46%1501-151013אורלנדו מג'יק
46%1537-149113מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
75%1339-142612סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
23%1567-143713ממפיס גריזליס
23%1598-146913סקרמנטו קינגס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

בן שרף בחוץ ל-10 ימים, וולף חוזר לסגל ברוקלין

הנטס הודיעו שהרכז הפצוע בקרסול יושבת לשבוע וחצי לפחות ואז ייבדק שוב. הסנטר שב ל-NBA אחרי שהרשים בליגת הפיתוח, המשחק הבא: הלילה מול בוסטון

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

אחרי פציעתו של בן שרף, ברוקלין עדכנה אמש (שני) על מצבו: הרכז שנפצע במשחק ליגת הפיתוח ביום ראשון, ייעדר לפחות עשרה ימים בעקבות פציעה בקרסול שמאל. מנגד, דני וולף שנמצא בתקופה אישית מצוינת, חוזר לסגל של הנטס.

שרף שנפגע בשנייה האחרונה של המחצית הראשונה במשחק מול מיין בליגת הפיתוח, עבר בדיקה רפואית שקבעה כי הוא סובל מנקע בקרסול שמאל. עד לאותה פציעה היה שרף יעיל מאוד: הוא קלע 7 נקודות במחצית הראשונה, דייק בשלושה מתוך ששת ניסיונותיו, כולל שלשה אחת, והוסיף ארבעה ריבאונדים.

לצד העדכון הרפואי, הנטס הודיעו על חזרתו של וולף מקבוצת ליגת הפיתוח, לונג איילנד, לסגל של ברוקלין. הסנטר מגיע במומנטום נהדר אחרי שהעמיד ממוצעים של 22 נקודות ו-10 ריבאונדים עם אחוזים מצוינים (48% מהשדה, 39% מחוץ לקשת ו-80% מהקו), לצד 2.3 אסיסטים ו־1.3 חסימות בליגת הפיתוח.

הנטס חוזרים לפרקט כבר בלילה שבין שלישי לרביעי מול בוסטון בברקליס סנטר, לפני מפגש נוסף עם הסלטיקס ביום שישי, הפעם בחוץ.

