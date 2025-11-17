איטודיס: מגיע ליורוליג לקבל את האווירה הזו

ערב של כדורסל גדול אירע היום (שני) במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, עם דרבי תל אביבי מטורף ומהנה, בסיומו, ניצחה הפועל תל אביב 80:85 על מכבי תל אביב, לאחר שהאדומים חזרו מפיגור לחצי שני אדיר בדרך לניצחון על היריבה העירונית.

מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס דיבר בסיום: “ברכות לשחקנים, לאוהדים שלנו שהאמינו עד השנייה האחרונה, הם יכולים לחגוג בגדול. דיברנו הרבה בהפסקה על זה שאנחנו צריכים לשלוט יותר בדברים במגרש, ידענו שאם נמשיך ככה לא נצליח לנצח. עשינו סוויץ’ במחצית, עלינו אגרסיביים ופיזיים יותר וזה מה שניצח לנו את המשחק. עמדנו נכון בהגנה וספגנו רק 31 נקודות. התמסרנו יפה והניצחון הזה מגיע לנו”.

המאמן הוסיף: “בלייקני מתאמן הרבה על זריקות מהסוג הזה והוא שחקן נהדר. הדבר הכי יפה אצלו זה שהוא עוד יכול להשתפר ולהיות אפילו טוב יותר ממה שהוא כרגע. אנחנו עובדים מאוד קשה כקבוצה כדי לנצח משחקים מהסוג הזה, והניצחון הזה מגיע לנו, למרות שאם מכבי הייתה מנצחת זה היה ראוי במידה שווה”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

“הקהל דחף אותנו ועזר לנו מאוד, הוא לא הפסיק לעודד אותנו ולהאמין בנו גם ברגעים פחות טובים. מגיע ליורוליג לקבל את האווירה שהייתה היום במגרש. אולם מלא, קהל מטורף. אנחנו רוצים להרגיש את זה גם בזירה האירופית”, סיכם איטודיס.

גם הכוכב של הערב, אנטוניו בלייקני, דיבר לאחר המשחק: “יש לי הרבה ביטחון כשאני משחק. יש הרבה שחקנים מעולים, אבל כשאני משחק אני מרגיש שאני הכי טוב בעולם. אני עובד קשה על זריקות כאלה, אני אף פעם לא רוצה להחטיא. אני עובד מאוד קשה כדי לדייק את הזריקות שלי, אבל על זה שהמאמן שלי סמך עליי שאכניס את הזריקות בסוף גם אחרי שהחטאתי, אני נותן לו הרבה קרדיט”.

אנטוניו בלייקני ודן אוטורו בטירוף (רדאד ג'בארה)

בלייקני הוסיף: “אנחנו עובדים מאוד קשה כקבוצה כדי להיות טובים יותר ממשחק למשחק. המטרה שלנו כקבוצה היא לזכות בכל התארים, בטח בזירה המקומית בישראל. האוהדים שבאו לפה עשו פה אווירה מטורפת, הם דחפו אותנו והניצחון הזה הוא עבורם”.