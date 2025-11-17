יום שני, 17.11.2025 שעה 23:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ

קטש: הפועל ת"א לא סתם מובילה את היורוליג

מאמן מכבי ת"א סיכם את ההפסד 85:80 בדרבי: "היו לנו הרבה דקות טובות, אבל הם ידעו לחזור עם סלים גדולים, בלייקני עשה סלים ברמה הכי גבוהה שיש"

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

במכבי תל אביב יכולים לצאת מאוכזבים מהדרבי שנערך הערב (שני) בהיכל מנורה מבטחים, לאחר שהובילו בחלקים גדולים מהמשחק, אך הפסידו לבסוף 85:80 ליריבתם העירונית הפועל תל אביב. במועדון יקוו שמדובר במעידה חד פעמית, וינסו ליצור רצף ניצחונות באירופה, כשיפגשו ביום שישי את וירטוס בולוניה במסגרת היורוליג.

מאמן הצהובים, עודד קטש, התראיין בסיום ההתמודדות: "שיחקנו הרבה דקות טובות, והכל הלך לפי תוכנית המשחק שלנו. היה לנו יתרון משמעותי, עם הרבה ריצות טובות, אבל הם ידעו לחזור. זה היה משחק ברמה גבוהה, יש הרבה דברים טובים לקחת ממנו, בסוף הם עשו סלים גדולים, ולמרות שניסינו לשנות מצ’אפים וכל מיני דברים, גם החטאנו ליי-אפים קלים ולא השגנו שליטה. זה מאכזב אבל יש הרבה דברים טובים”.

על אנטוניו בלייקני אמר: “ניסינו בכל פעם לשים את השומר הכי טוב שלנו עליו, אבל זה לא רק הוא, זה התחיל משלשה של מוטלי. דברים קטנים הכריעו את המשחק הזה”. כשנשאל מה גרם להפסד, אמר: “זה מתבטא באחוזים יותר טובים שלהם לשלוש. וגם הרבה בזכות בראיינט, בלייקני ומוטלי. צריך ללמוד מזה ולראות מה אנחנו צריכים לשפר. בלייקני עשה סלים ברמה הכי גבוהה וזה נפל שם”.

אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

“היו הרבה שחקנים שעשו דברים טובים, כקבוצה היו הרבה דקות שעשינו דברים נכון. שיחקנו מול קבוצה מאוד איכותית, לא סתם הם מובילים את היורוליג. זה קצת מאכזב כי היינו שם והובלנו לקראת הסוף, אבל בסוף זה הוכרע בסלים גדולים”.

