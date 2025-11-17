30:34 להפועל על מכבי בדרבי של ראשל"צ בכדוריד

האלופה הפועל ראשל"צ רשמה ניצחון על מכבי ראשל"צ 30:34 בדרבי הראשון של העונה, במסגרת המחזור התשיעי בליגת ווינר בכדוריד. האדומים טיפסו לפסגת ליגת ווינר עם 14 נקודות, כשמנגד, יריבתה העירונית (6 נק') ירדה למקום השביעי, כשהיא רושמת את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה, עם 5 הפסדים ב-8 משחקים.

בני הרצליה ניצחה גם היא, כשגברה 25:30 על רחובות. הקבוצה מהשרון השוותה את מאזן נקודותיה לשכנה מרמת השרון, כשלכל אחת מהשתיים 13 נקודות והן נמצאות במקום 2-3. מי שניצלה את ההפסד של מכבי ראשל"צ בדרבי, היא מ.כ יובלים חולון, שסיימה עם ידה על העליונה לאחר 26:42 על מ.כ באר שבע, והעפילה למקום השישי. הדרומיים נותרו הקבוצה היחידה ללא נקודות.

א.כ נס ציונה כבר עם ניצחון שני ברציפות - 29:32 במפגש התחתית מול הפועל קרית אונו, שנמצאת במקום הלפני האחרון עם 2 נק'. הכתומים עלו למקום השמיני עם חמש נק'. המפגש בין מכבי ת"א להפועל אשדוד ייערך ביום שני הבא.

סבטיסטלב ורקיץ' (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

מכבי ראשל"צ - הפועל ראשל"צ 34:30

שתי הראשוניות הגיעו למשחק במגמות הפוכות, שלא השתנו גם בסיום - הפועל עם ניצחון שלישי ברציפות בדרבים האחרונים - ניצחון שמעלה אותה למקום הראשון. הקבוצה של עמרי מימון פתחה נהדר: תומר בודהיימר עם צמד שערים (ופנדל שסחט), ואמיר שניידר (צמד) העלו אותה ל-3:6. מנגד, ירמי סידי החזיק את מכבי בפתיחה. סבטיסלב ורקיץ' רשם משחק נהדר עם 3 עצירות. בודנהיימר ושניידר העלו לפלוס 5 בתום 10 הדקות הראשונות. אסיסט של שניידר לבודנהיימר, ושער של ורקיץ' ממגרש מלא, הגדילו ל-3:10. ג'ו מתתיה הגיב בפסק זמן. אביב לייפר כבש אחרי דקות ארוכות. הפועל פספסה הזדמנות להגדיל את היתרון. מכבי נותרה תקועה בהתקפה עם 4 שערים שכבשה ב15 וחצי הדקות הראשונות.

כבשו למכבי ראשל"צ: גיא גרא 6, נדב ניזרי 5, עמרי קושמרו ועדן ג'ינג'י 4 כ"א, עדי כהן, ירמי סידי ונוי פיירמן 3 כ"א. אביב לייפר ונבוישה סימוביץ' 1 כ"א. עצירות שוערים: איתן אלבז עם 5 מ-15. ניקיטה ניקולין 1 מ-10. אורון ברגיל 0 מ-11.

כבשו להפועל ראשל”צ: אמיר שניידר 11, תומר בונדהיימר 5, סבטיסלב ורקיץ' עם 3 שערים, כמו בן גונן ואיבן קראצ'יץ' 3 כ"א, טל אקשטיין 2, יונתן פלח, אסף שרון ונדב חביב 1 כ"א. סבטיסלב ורקיץ' 15 מ-42.

תומר בודנהיימר (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

עירוני רחובות - בני הרצליה 30:25

הרצליה ממשיכה להתבסס קרוב לפסגה, ורחובות סופגת הפסד שני ברציפות מאז אותו ניצחון על מכבי ראשל"צ, והיא במקום התשיעי.

כבשו לעירוני רחובות: נריה עובד 7 שערים, יובל הבר 4, יותם וילנצ׳יק ויוליאן ג'רביה 3 כ"א, עמית יודוביץ׳ ועמרי נדלר 2 כ"א, ניר מנע, עמית בן עטיה , אריאל ביטון ומור אבנעים 1 כ"א. עצירות שוערים: סאבו זקיץ' עם 14.

כבשו לבני להרצליה: דניס ינקובסקי 9 שערים, ניב צורף 8, אראל צייטלר 3, אסף אוחיון, מילאן גוסטוביץ' ובן גרוס 2 כ"א, עומר רונן, בר סיפדו, נמניה גויקוביץ, נדב ז'ורט 1 כ"א. עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב - 12, ליאור אחת. שופטים שרון בן שושן ודודי ינקו.

דניס ינקובסקי (גיל שמאי)

א.כ נס ציונה - הפועל קרית אונו 29:32

הטייגרים מנס ציונה רשמו ניצחון שני ברציפות, שמעלה את מאזנם ל-5 נקודות ומשפר את מעמדם בחלק התחתון (מקום 8, נקודה פחות ממכבי ראשל"צ). מנגד, קרית אונו רושמת את הפסדה השביעי, והיא עם שתי נקודות במקום הלפני האחרון. משחק שהיה בשליטה של הכתומים שכבר הובילו בפלוס 5. האורחת הייתה קרובה להשיג שוויון בדקות האחרונות, אבל הסיומת הייתה של סטפן דמיאנוביץ' ואביעד בן זימן.

כבשו לא.כ נס ציונה: גוראן קרסטבסקי 8 שערים, אביעד בן זימן 7, דליבור סוקיץ' 4, סטפן דמיאנוביץ', אופיר כהן וליאור קוזניץ 3 כ"א, אבירם אמסלם ושליו אהרוני 2 כ"א. אלון רוצבי סיים עם 13 עצירות.

כבשו להפועל קריית אונו: ניקולה סקרוביץ' 8 שערים, נמניה סקרוביץ' 5, עומר קלוט, אורי פלח וטל גלילי 3 כ"א, אסף שני 2, אופק רוזנבוים, אור רשקוביץ, יהונתן צביון, עידו צ'רנובילסקי ורן יוניש 1 כ"א. עצירות שוערים: יהונתן בן שטרית 11 עצירות. שופטים שלומי בר און ודודי לוין.

מ.כ חולון - מ.כ באר שבע 26:42

חולון ממשיכה להתאושש, כשהיא עלתה למקום השישי עם ניצחון רביעי ו-8 נקודות. ב"ש מנגד תקועה בתחתית ללא נקודות, ונמצאת בסכנת ירידה מוחשית לליגה הלאומית.

כבשו למ.כ חולון: 10 שערים, עמית רייניסברג 6, קאיו ויניסיוס, ריף כהן וקובי בזק 5 כ״א, רועי ליבגוט 4, פטריק אובינה 3, אלון שולמן, נאור כהן, שי נתן ואורי שחר 1 כ״א. עצירות שוערים: פאבל מיסקביץ' 13 עצירות, יאיר ניקולייב 2 עצירות.

כבשו למ.כ באר שבע: דוראל בן סעדון 8 שערים, ספאסוי גאצ'ביץ' 7, מיכאילו ריסטיץ' 4, דושה באלינט, ארטיום דמידוב ויובל אסייג 2 כ"א, רביד נוימן 1. עצירות שוערים: שון ריבקין - 5, ליאור שהרבני - 4. שופטים אורן איטין ושי כהן.

קאיו ויניסיוס (אגם לוי)

המחזור ה-10 ייערך ביום שישי: א.ס SGS רמת השרון שירדה למקום השני תפגוש את מכבי ת"א, ששבה ממשחקי גביע אירופה ברומניה (ולה שני משחקים חסרים - מול אשדוד מול הפועל ראשל"צ). מ.כ באר שבע תארח את עירוני רחובות. הפועל אשדוד - נס ציונה. הפועל קרית אונו - מ.כ יובלים חולון. בני הרצליה - מכבי ראשל"צ. הפועל ראשל"צ תהיה הקבוצה החופשית, ותתמודד מול נבחרת העתודה.