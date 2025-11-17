יום שני, 17.11.2025 שעה 21:56
ירי בוצע לעבר ביתו של דיא סבע במג'דל כרום

השחקן ומשפחתו לא הגישו תלונה, אך המשטרה קיבלה מידע והגיעה לבית. סבע וקרוביו סירבו בתוקף לשתף פעולה, לתת עדות או את התצלומים ממצלמות האבטחה

|
דיא סבע (אמדספור)
דיא סבע (אמדספור)

המשטרה מנסה כבר מספר שבועות לפענח ירי שנורה לעבר ביתו של שחקן הכדורגל של אמדספור, אקס מכבי חיפה, דיא סבע, במג’דל כרום. יש לציין שהמשטרה הגיע לבית רק מספר שבועות אחרי שבוצע הירי, זאת לאחר שלא הוגשה כל תלונה מצד השחקן ובני משפחתו, אך המשטרה ראתה ממצאים בחומה שמעידים שבוצע ירי לעבר הבית והמידע שהגיע אליה אושש כנכון. 

כאשר המשטרה פנתה לדיא סבע ובני משפחתו וביקשה את התצלומים ממצלמות האבטחה או שיגישו תלונה או יספרו מה קרה, הם סירבו בתוקף לשתף פעולה.

כאמור, התיק פתוח, אך ללא שיתוף פעולה מצידו של השחקן ומשפחתו, או לפחות לתת למשטרה את האמצעים שהיא צריכה מצידו של השחקן, היא כנראה לא תוכל להגיע ולמצוא את מי שביצע את הירי ואת הסיבה האמיתית לכך.

כזכור, סבע (32) החל את העונה הנוכחית במכבי חיפה, זאת לאחר שהיה אחד השחקנים המשמעותיים שלה בשנים האחרונות, אך עבר לאמדספור מהליגה השנייה בטורקיה לקראת סוף חלון ההעברות של הקיץ.

תגובתו של סבע תובא לכשתתקבל.

