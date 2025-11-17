יום שני, 17.11.2025 שעה 19:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' ארצית צפון
לוח תוצאות

נערים ב': ניצחון חוץ שני ברציפות לעירוני נשר

הקבוצה של אביב כנפו ניצחה בשבת האחרונה 1:2 את משחק הדרבי האזורי מול בית"ר חיפה. המאמן אמר: "המטרות היו ונשארות - לייצר כדורגל התקפי מדויק"

עירוני נשר נערים ב (באדיבות המועדון)
המחזור השמיני במחוז הצפוני של הליגה הארצית הושלם בשבת האחרונה, במשחק שבו אירחה בית"ר חיפה את עירוני נשר. החיפאים קיוו לנצח ולשפר עמדות בחלק התחתון של הטבלה, נשר קיוותה לזכות בניצחון חוץ שני ברציפות ולחזק את מעמדה בחלק העליון של הטבלה.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, נכנסו לקצב מלכי השערים של שתי הקבוצות: האורחת הייתה הראשונה לחגוג כיבוש שער. מהלך קבוצתי של נשר, שתפס תאוצה כשעבד טאהא מצא במסירה את נאסר הורי, שביצע קרוס מצוין ומסר את הכדור לינאי אדלר, שמתוך רחבת ה-16 של נשר דייק בבעיטה מהאוויר לפינה הקרובה וקבע 0:1 לזכות נשר.

שתי דקות לאחר מכן, הראל חזן, קפטן בית"ר חיפה, הצליח להשוות את התוצאה בבעיטה מהרחבה. שער ליגה רביעי העונה לחזן, שקבע שוויון 1:1. בדקה ה-74 נפסקה בעיטת קרן לזכות נשר. סמואל נסראלדין הגביה כדור, שפגש את ראשו של ינאי אדלר, שנגח בכדור, שפגע בקורה הרחוקה ומשם ניתז לרשת. צמד לינאי אדלר, שכבש שמונה שערי ליגה עד כה  והכריע את המשחק. בסיום, ניצחון 1:2 לזכות עירוני נשר.

אביב כנפו, מאמנה של נשר, המשמש כמנהל המקצועי של המחלקה, סיכם את המשחק: “חצי ראשון  התאפיין בכדורגל לא רע שלנו, תוך שליטה בקצב האירועים - בניגוד לחצי השני. פגשנו קבוצה עיקשת ומאומנת שלא עשתה לנו חיים קלים , ולא וויתרה על המשחק לרגע. דווקא בחצי השני שהיה בשליטה של הקבוצה המארחת הצלחנו להבקיע שני שערים , וגם לנצל את ההזדמנויות הלא רבות שהגענו. שמחים על הניצחון אך יודעים שיש מה לשפר במהלך הפגרה”.

על המשך דרכה של הקבוצה הוסיף המאמן: “המטרות היו ונשארות - לייצר כדורגל התקפי מדויק וטוב, לשלוט בקצב של המשחק, תמיד  לשלוט באירועים - ולהשאיר מעט מקום למקריות. כשמסתכלים על הטבלה ועל קצב ההתקדמות - מצבנו טוב כרגע, אך לא מצוין. את זה נצטרך לשפר במהלך הפגרה ולהתחזק בצורה נכונה בינואר הקרוב, כדי להגיע מוכנים לישורת האחרונה”.

בסיומם של עשרה מחזורי ליגה נשר, שהפסידה רק פעם אחת עד כה, מדורגת במקום הרביעי ובמרחק תשע נקודות מהמוליכה, מ.כ נווה יוסף חיפה, זאת מאחר ובמאזנה של נשר ארבע תוצאות תיקו. בית"ר חיפה מדורגת במקום ה-17, מקדימה רק ביחס שערים מכבי צור שלום/קרית ביאליק. חשוב לציין, שהקבוצות שיסיימו עונה במקומות 18-19 יירדו בעונה הבאה לדרג הרביעי החדש של הליגה. לעומתן, הקבוצות שיסיימו במקומות 14-17 יירדו לרמת הדירוג השלישית, בעוד שהמסיימות במקומות 2-13 (במידה והמסיימת לא תנצח במשחק המבחן) ישמרו על מקומן בדרג השני.

