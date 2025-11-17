אנצ'לוטי על ניימאר: יש לו 6 חודשים להתאושש

מונדיאל 2026 מתקרב אלינו בצעדי ענק, כשעוד ועוד נבחרות מבטיחות את השתתפותן בבמת הכדורגל הגדולה ביותר. אחת מהנבחרות שכמובן תשתתפנה, היא ברזיל, המדינה עם הכי הרבה זכיות בטורניר, אך זאת שלא הצליחה לשחזר את ההצלחה מאז שנת 2002, אז היא ניצחה את גרמניה 0:2 בגמר והניפה את הגביע.

הכוכב הגדול ביותר של הסלסאו בשנים האחרונות, הוא ללא ספק ניימאר, אך בעונות שעברו מאז המונדיאל האחרון התדרדר מצבו הבריאותי, ובימים אלה הוא מוצא את עצמו נלחם עם סנטוס על הישארות בליגה הברזילאית, כשמקיפות אותו לא מעט שערוריות. היום (שני) קרלו אנצ’לוטי, מאמן ברזיל, התייחס למצבו של הפנומן לקראת הקיץ.

“הוא נמצא ברשימת השחקנים שיכולים ללכת למונדיאל, עכשיו יש לו שישה חודשים כדי להגיע לרשימה הסופית. אנחנו נעקוב אחריו כמו אחר אחרים, וננסה לבצע את הזימונים האיכותיים ביותר שנוכל”, אמר המאמן האגדי, במסיבת עיתונאים לקראת משחק הידידות של הנבחרת נגד תוניסיה מחר.

ניימאר. שיחק כבר את המונדיאל האחרון שלו? (IMAGO)

עם זאת, אנצ’לוטי רמז שניימאר צריך לשפר את רמתו: “הוא התאושש מהפציעה ועכשיו יש לו שישה חודשים להשתפר. כשהליגה בברזיל תסתיים תהיה לו חופשה, ואז הוא יוכל להראות את האיכות שלו וגם את מצבו הפיזי כשהתחרות תתחיל שוב”.