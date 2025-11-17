יום שני, 17.11.2025 שעה 19:39
כדורגל עולמי

אנצ'לוטי על ניימאר: יש לו 6 חודשים להתאושש

מאמן ברזיל שלח אזהרה לכוכב, ורמז כי מקומו בסגל הנבחרת למונדיאל לא מובטח: "נעקוב אחריו כמו אחרים, ננסה לבצע את הזימונים הטובים ביותר שנוכל"

|
ניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)
ניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

מונדיאל 2026 מתקרב אלינו בצעדי ענק, כשעוד ועוד נבחרות מבטיחות את השתתפותן בבמת הכדורגל הגדולה ביותר. אחת מהנבחרות שכמובן תשתתפנה, היא ברזיל, המדינה עם הכי הרבה זכיות בטורניר, אך זאת שלא הצליחה לשחזר את ההצלחה מאז שנת 2002, אז היא ניצחה את גרמניה 0:2 בגמר והניפה את הגביע.

הכוכב הגדול ביותר של הסלסאו בשנים האחרונות, הוא ללא ספק ניימאר, אך בעונות שעברו מאז המונדיאל האחרון התדרדר מצבו הבריאותי, ובימים אלה הוא מוצא את עצמו נלחם עם סנטוס על הישארות בליגה הברזילאית, כשמקיפות אותו לא מעט שערוריות. היום (שני) קרלו אנצ’לוטי, מאמן ברזיל, התייחס למצבו של הפנומן לקראת הקיץ.

“הוא נמצא ברשימת השחקנים שיכולים ללכת למונדיאל, עכשיו יש לו שישה חודשים כדי להגיע לרשימה הסופית. אנחנו נעקוב אחריו כמו אחר אחרים, וננסה לבצע את הזימונים האיכותיים ביותר שנוכל”, אמר המאמן האגדי, במסיבת עיתונאים לקראת משחק הידידות של הנבחרת נגד תוניסיה מחר. 

ניימאר. שיחק כבר את המונדיאל האחרון שלו? (IMAGO)ניימאר. שיחק כבר את המונדיאל האחרון שלו? (IMAGO)

עם זאת, אנצ’לוטי רמז שניימאר צריך לשפר את רמתו: “הוא התאושש מהפציעה ועכשיו יש לו שישה חודשים להשתפר. כשהליגה בברזיל תסתיים תהיה לו חופשה, ואז הוא יוכל להראות את האיכות שלו וגם את מצבו הפיזי כשהתחרות תתחיל שוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */