יום שני, 17.11.2025 שעה 18:37
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
30-31נורבגיה1
36-34ישראל2
12-21הולנד3
11-11סלובניה4
10-01בוסניה5

"לא היו תנודות גדולות ביכולת, צריך להמשיך בכך"

מאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון דיבר לפני המשחק מחר ב-20:30 מול הולנד: "כבר עשינו מולם משחק יוצא מהכלל שבו התעלינו, נצטרך לעשות זאת גם הפעם"

|
גיא לוזון (שחר גרוס)
גיא לוזון (שחר גרוס)

הנבחרת הצעירה של ישראל תפגוש מחר (שלישי) ב-20:30 את הולנד במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, והיא תנסה להתאושש מההפסד לנורבגיה לפני מספר ימים.

מאמן הנבחרת, גיא לוזון, סיפר מה הוא מצפה לראות במשחק: “נראה נבחרת שמאמינה בעצמה ויודעת שהיא צריכה להתעלות ולצאת מגדרה כדי לנצח את הולנד החזקה. ברור לכולנו שאנחנו אנדרדוג מובהק, אבל נבוא ונשחק כדורגל, נהיה אגרסיביים, נהיה שקטים ומרוכזים מול השער”.

כמה הולנד שונה מנורבגיה לה הפסידה ישראל: “נבחרת הולנד יותר שקטה עם הכדור, יותר איכות בקווים, שחקנים מהליגות הבכירות באירופה. אנחנו מתרכזים יותר בעצמנו כדי לעשות את ההכי טוב שלנו”.

בנוגע למשחק בספטמבר בהולנד שבו השיגו נקודות: “זה היה משחק יוצא מן הכלל שלנו, התעלינו מכל הבחינות ונצטרך לעשות את זה גם הפעם”.

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

השינויים המעטים ב-11: “בכל משחק ראיתם נבחרת ישראל טובה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, לא היו תנודות גדולות מבחינת יכולת וצריך להמשיך בצורה הזו”.

רן בנימין הוסיף : “אנחנו מתכוננים, עובדים קשה ורואים הרבה וידאו. בפן המנטלי אנחנו מאוכזבים מהמשחק האחרון, סיימנו בתוצאה לא משקפת ורצינו לנצח ולהוציא נקודות גם מול נבחרת חזקה כמו נורבגיה.

מתכוננים למשחק מול הולנד, נבחרת טובה שכבר עשינו מולה 2:2 ביכולת די טובה שלנו. אנחנו מאמינים ביכולת שלנו, רוצים לעשות משחק טוב ולהמשיך את הקמפיין בצורה הכי טובה שאפשר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */