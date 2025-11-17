"לא היו תנודות גדולות ביכולת, צריך להמשיך בכך"

הנבחרת הצעירה של ישראל תפגוש מחר (שלישי) ב-20:30 את הולנד במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, והיא תנסה להתאושש מההפסד לנורבגיה לפני מספר ימים.

מאמן הנבחרת, גיא לוזון, סיפר מה הוא מצפה לראות במשחק: “נראה נבחרת שמאמינה בעצמה ויודעת שהיא צריכה להתעלות ולצאת מגדרה כדי לנצח את הולנד החזקה. ברור לכולנו שאנחנו אנדרדוג מובהק, אבל נבוא ונשחק כדורגל, נהיה אגרסיביים, נהיה שקטים ומרוכזים מול השער”.

כמה הולנד שונה מנורבגיה לה הפסידה ישראל: “נבחרת הולנד יותר שקטה עם הכדור, יותר איכות בקווים, שחקנים מהליגות הבכירות באירופה. אנחנו מתרכזים יותר בעצמנו כדי לעשות את ההכי טוב שלנו”.

בנוגע למשחק בספטמבר בהולנד שבו השיגו נקודות: “זה היה משחק יוצא מן הכלל שלנו, התעלינו מכל הבחינות ונצטרך לעשות את זה גם הפעם”.

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

השינויים המעטים ב-11: “בכל משחק ראיתם נבחרת ישראל טובה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, לא היו תנודות גדולות מבחינת יכולת וצריך להמשיך בצורה הזו”.

רן בנימין הוסיף : “אנחנו מתכוננים, עובדים קשה ורואים הרבה וידאו. בפן המנטלי אנחנו מאוכזבים מהמשחק האחרון, סיימנו בתוצאה לא משקפת ורצינו לנצח ולהוציא נקודות גם מול נבחרת חזקה כמו נורבגיה.

מתכוננים למשחק מול הולנד, נבחרת טובה שכבר עשינו מולה 2:2 ביכולת די טובה שלנו. אנחנו מאמינים ביכולת שלנו, רוצים לעשות משחק טוב ולהמשיך את הקמפיין בצורה הכי טובה שאפשר”.