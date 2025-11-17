עירוני אשקלון גברה 2:3 על מכבי ב"ש בילדים ג'

במוצאי השבת האחרונה, בזמן שרוב קבוצות הכדורגל בישראל סיימו סופ"ש ללא כדורגל, בשל פגרת השזרוע, נפגשו בבירת הנגב קבוצות ילדים ג' של מכבי באר שבע 3 ועירוני אשקלון 2 למשחק השלמה בין שתי קבוצות "צו פיוס" מליגת דרום. היה זה משחק מסקרן וקצבי, שבו הקבוצה המארחת חזרה מפיגור של שני שערים, אך המילה האחרונה הייתה של האורחת, שחגגה בסיום ניצחון 2:3 דרמטי.

השער הראשון במשחק הובקע בדקה ה-16, כששובל דהן כבש והעלה את האורחת ליתרון 0:1. בעשרים הדקות האחרונות של המשחק השערים נכבשו בכמות נדיבה - ויצרו משחק צמוד ומרתק. תחילה, בדקה ה-60 עומר גילאווי כבש שער, שהכפיל את יתרונה של אשקלון ל-0:2. עשר דקות לאחר מכן, שער שכבש יהלי מיכאלי צימק את יתרון האורחת ל-1:2. בדקה ה-75 הקפטן של באר שבע, אביאל יצחק, הצליח לכבוש שער שוויון 2:2.

כשנראה היה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, הגיעה לה הדקה האחרונה עם התקפה מצוינת של אשקלון, מסירת רוחב מרגלו של שובל דהן מצאה את עילאי בחרוזי, שבעט לרשת והעלה את אשקלון ליתרון 2:3, שעליו היא הצליחה לשמור למרות זמן פציעות ארוך מהרגיל. בסיום, ניצחון 2:3 לזכות אשקלון.

עירוני אשקלון ילדים ג (באדיבות המועדון)

אסף נהרי וויקי סבן, מאמני אשקלון, אמרו בסיום: “ניצחון ראשון העונה במגרש קשה. מדובר בקבוצה חדשה, שנבנתה העונה כמעט מאפס. שחקנים בודדים המשיכו מהעונה שעברה בשנתון טרום א'. מה שמאפיין את הקבוצה זה רוח הלחימה והגיבוש בין השחקנים וההורים. העונה הדגש הוא על בניית יסודות המשחק, המטרות העיקריות הן פיתוח טכניקה אישית, הבנה בסיסית של משחק קבוצתי, חיזוק הכושר והקואורדינציה, טיפוח ערכים ודגש על עבודת צוות, משמעת וכבוד. במרכז עומדת ההנאה מהמשחק ויצירת חוויה חיובית, שמפתחת אהבה לספורט ומעודדת את הילדים להתמיד ולהתקדם וכמובן לשאוף לנצח כמה שיותר”.