258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

רכש משמעותי: רם לוי חתם בהפועל כפר שלם

פרסום ראשון: הקשר האחורי בן ה-28, שסיים השנה את חוזהו בהפועל פתח תקווה, בה אף שימש כקפטן ועלה עמה לליגת העל, מצטרף לקבוצה של ירון הוכנבוים

|
רם לוי (באדיבות המועדון)
רם לוי (באדיבות המועדון)

רכש חדש ומשמעותי להפועל כפר שלם. ל-ONE נודע לראשונה כי הקשר האחורי, רם לוי, חתם במועדון ויחזק את הסגל של המאמן ירון הוכנבוים.

לוי בן ה-28 סיים השנה את חוזהו בהפועל פתח תקווה, עמה היה מזוהה כאשר הוא פתח את העונה במדיה אחרי שהחלים מפציעתו.

במהלך שנותיו בקבוצה ממלאבס הוא שימש כקפטן, היה חלק מהעפלתה לליגת העל (פעמיים) ואף שיחק לפני כשנתיים בליגה הבכירה.

אחרי 12 מחזורים, כפר שלם מדורגת במקום הרביעי בטבלה, רק שלוש נקודות מעלייה ומדובר בהצהרת כוונות עבורה, כאשר רק לאחרונה היא צירפה גם את המגן הימני שי קונסטנטין.

רם לוי (באדיבות המועדון)
