רכש משמעותי: רם לוי חתם בהפועל כפר שלם

רכש חדש ומשמעותי להפועל כפר שלם. ל-ONE נודע לראשונה כי הקשר האחורי, רם לוי, חתם במועדון ויחזק את הסגל של המאמן ירון הוכנבוים.

לוי בן ה-28 סיים השנה את חוזהו בהפועל פתח תקווה, עמה היה מזוהה כאשר הוא פתח את העונה במדיה אחרי שהחלים מפציעתו.

במהלך שנותיו בקבוצה ממלאבס הוא שימש כקפטן, היה חלק מהעפלתה לליגת העל (פעמיים) ואף שיחק לפני כשנתיים בליגה הבכירה.

אחרי 12 מחזורים, כפר שלם מדורגת במקום הרביעי בטבלה, רק שלוש נקודות מעלייה ומדובר בהצהרת כוונות עבורה, כאשר רק לאחרונה היא צירפה גם את המגן הימני שי קונסטנטין.