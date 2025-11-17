יום שני, 17.11.2025 שעה 19:38
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
64%886-94511אולימפיאקוס3
64%947-94811ברצלונה4
64%959-96911פנאתינייקוס5
64%876-95111ז'לגיריס6
55%942-96011מונאקו7
55%892-91411אולימפיה מילאנו8
55%870-87011פנרבחצ'ה9
55%978-99111ולנסיה10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
45%953-94911דובאי15
36%944-90611אנדולו אפס16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%943-85511ליון וילרבאן19
27%1031-98011מכבי ת"א20

"ליורוליג אין אומץ לסלק את הקבוצות מישראל"

באיטליה נערכים לבואם של מכבי והפועל ת"א במסגרת המפגשים נגד בולוניה ומילאנו: "לא נהיה שותפים לעבירה, ישראל ביצעה את הזוועות הנוראיות ביותר"

|
אוהדי בולוניה ומילאנו (IMAGO)
אוהדי בולוניה ומילאנו (IMAGO)

הקבוצות הישראליות כבר רגילות לקבלות פנים “חמות” במשחקי החוץ שלהן באירופה, עם שלל מיצגי מחאה, הפגנות ושלטים נגד המלחמה וישראל. אחת המדינות בה האזרחים יותר פעילים בנושאים הללו, היא איטליה, בה צפויות הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לפגוש את בולוניה ומילאנו המקומיות, במסגרת המחזור ה-12 ביורוליג.

ב’ספורטנדו’ האיטלקי הציגו את השיקולים מאחורי הקלעים, בכל הנוגע למפגש של מכבי תל אביב נגד בולוניה: “המשחק בין הצהובים לווירטוס אושר על ידי המשטרה ומתוכנן להתקיים בפאלאדוזה, לאחר סירוב השר לבקשתו של ראש העיר להעביר את ההתמודדות לאולם מרוחק ממרכז העיר”. באתר סיפקו הצצה למה שמצפה לצהובים: “פעילים קראו להחרים את המשחק, מתוכננות הפגנות בזמן ההתמודדות עם דגלי פלסטין רבים”. בסוף הכתבה סיפקו אמירה מקוממת וקבעו ש"ליורוליג אין אומץ לסלק את הקבוצות מישראל".

גם לחניכים של איטודיס לא מצפה מפגש שקט במיוחד, כשארגון האוהדים של מילאנו הכריז על אקט מחאה בפתיחת המשחק נגד האדומים: “הארגונים הספורטיביים הבינלאומיים ממשיכים להשתמש בשני סטנדרטים שונים כלפי רוסיה וישראל. אם חובה לגנות כל מלחמה ולהטיל סנקציות על מדינה שנכנסת לעימות צבאי עם מדינה אחרת, איננו יכולים להימנע מלשאול כיצד מדינה שמבצעת רצח עם כמו ישראל, לעומת זאת, מתקבלת בזרועות פתוחות בתחרות האירופית החשובה ביותר בכדורסל.

מפגינים למען פלסטין באיטליה (ראובן שוורץ)מפגינים למען פלסטין באיטליה (ראובן שוורץ)

"אנחנו לא נהיה שותפים לעבירה, ישראל ביצעה את הזוועות הנוראיות ביותר נגד אזרחים חסרי ישע. אנו מזמינים את כולם לבצע מחווה סמלית, החל מהכרזת ההרכבים ועד תחילת המשחק, על ידי נפנוף בממחטה לבנה כסימן של כבוד לקורבנות כל הפשעים שבוצעו בידי ישראל, וכמחאה נגד החלטת היורוליג לקבל קבוצות שמגיעות מאותה מדינה”.

