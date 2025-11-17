כפי שפורסם לראשונה: טוראל חתם בהפועל חיפה

רכש חדש להפועל חיפה. המועדון מעיר הכרמל הודיע היום (שני) על החתמתו של הסמול פורוורד הישראלי אמריקאי, ראיין טוראל, לעונה הקרובה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

ראיין טוראל, בן 26, המתנשא לגובה 2.01, בוגר אוניברסיטת ישיבה יונברסיטי, החל את הקריירה במוטור סיטי קרוז, קבוצת הפיתוח של דיטרויט פיסטונס. את דרכו בישראל החל בעירוני נס ציונה מליגת העל בעונת 2024/25 ובמהלך העונה עבר לעירוני נהריה. בנהריה, העמיד טורל ממוצעים של 17.8 נקודות ו-4.8 ריבאונדים למשחק. את עונת 2025/26 הוא החל גם בעירוני נהריה וממנה עבר להפועל חיפה.

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר אמר: ״אני שמח מאוד שראיין החליט ובחר להצטרף אלינו. ראיין שחקן מצוין שיחזק את הקבוצה ויוסיף לנו עומק, ניסיון ויכולת לייצר נקודות בכל מיני דרכים. התשוקה שלו להצליח עם הקבוצה מתאימה בדיוק לדי אן איי של הקבוצה ואנחנו מברכים על הצטרפותו״.