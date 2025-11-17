נחשף סגל נבחרת הנערות של ישראל עד גיל 19

בעוד שהנבחרת הבוגרת של ישראל סיימה עוד קמפיין מבלי להעפיל לטורניר גדול, חבורת הנערות עד גיל 19 של שלומי דורה, פרסמה את הסגל שלה לקראת שלושת משחקי הפתיחה במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, מול קזחסטן, מלטה ולטביה.

המשחק שייפתח את הקמפיין של נבחרת הנערות עד גיל 19, יפגיש אותה עם קזחסטן ב-25/11, שלושה ימים לאחר מכן שלומי דורה והחניכות שלו יארחו גם את מלטה, וב-1/12 הנבחרת תצא למשחק חוץ מול לטביה.

סגל נבחרת הנערות עד גיל 19:

שוערות: לילי צוק, ליאל ברנין.

הגנה: שירה כרמלי, מיה שביל, אור ררה, אילת כהן, תמר ליפסיקס, יובל עזר, תמר ערקובי, סופיה וודולזוב, טליה קמין.

קישור והתקפה: ירדן מור, מרום אבו, נגה ברנשטיין, זיו רוט-חזן, טליה מור, תמר גורן, שקד גרגיר, עדי גולדן, מעיין בן ישראל.

