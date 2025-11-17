שחקני הכדורגל עקצו גם את חברות הביטוח

אחרי שחשפנו מוקדם יותר היום (שני) כי 49 שחקנים יחויבו להחזיר מיליוני שקלים שקיבלו לכאורה במרמה לביטוח לאומי, כעת ל-ONE נודע שחלק מאותם שחקני הכדורגל, שחשודים שעקצו את הביטוח הלאומי לגבי אחוזי הנכות שלהם, עקצו גם את חברות הביטוח הפרטיות.

לחלק מהשחקנים היו ביטוחים פרטיים ומלבד זה שהם רימו כאמור את הביטוח הלאומי והוציאו לכאורה מיליוני שקלים שלא כדין, לאחר שנקבעו להם אחוזי נכות שלא כדין, הם פנו לחברות הביטוח אצלן הם היו מבוטחים בביטוחים פרטיים ובדרך זו הוציאו במרמה לכאורה מיליוני שקלים.

המשטרה פנתה בנושא לאיגוד חברות הביטוח ולאחר מכן אף פנתה לחברות הביטוח בנפרד, זאת כדי להבין למי מאותם שחקנים היה ביטוח פרטי ובאיזה היקפים הם הוציאו כספים שלא כדין, כאשר בתחילת הדרך המשטרה ביקשה מאותן חברות ביטוח שלא לפעול עד לסיום החקירה כדי לא לשבש אותה.