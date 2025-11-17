יום שני, 17.11.2025 שעה 16:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ברצלונה הודיעה: חוזרים לקאמפ נואו בשבת

אחרי תקופה ארוכה בה שיחקו במונז'ואיק, הקטלונים ישובו לאצטדיונם הביתי כבר ב-22.11.25, בעוד חמישה ימים, שם יארחו את אתלטיק בילבאו למשחק החזרה

|
הקאמפ נואו (IMAGO)
הקאמפ נואו (IMAGO)

זה קורה וזה קרוב מתמיד. אחרי תקופה ארוכה, ברצלונה הודיעה היום (שני) על חזרה לאצטדיון הקאמפ נואו, כשתארח כבר ביום שבת, ה-25.11, את אתלטיק בילבאו למשחק הראשון במגרש המשופץ שיחל בשעה 17:15.

באופן סמלי, ההודעה על חזרתה של הקבוצה למגרשה הביתי קרתה אחרי ביקורו של אגדת המועדון, ליאו מסי, באצטדיון, כשהגיע בהפתעה על מנת להתרשם מהשיפוצים שקרו יחד עם חברו לאינטר מיאמי ולנבחרת ארגנטינה, רודריגו דה פול.

השיבה הביתה תתרחש אחרי יותר משתי עונות במונז’ואיק, כשהבלאוגרנה הכריזו על העזיבה למטרת שיפוצים במאי 2023, והעבירו את העונות אחריה, עד למחזור הקרוב, ב”הר היהודים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */