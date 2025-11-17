בנזמה: אמבפה יכול להביא צ'מפיונס לריאל מדריד

עברו כבר יותר משנתיים מאז שעזב את ריאל מדריד, אך התדמית שלו עדיין מעוררת בכל אוהד לבן זיכרונות של אחר צהריים מלאי תהילה. קארים בנזמה משחק כעת בערב הסעודית, ומשם העניק ראיון ל’אס’ כדי לדבר על עברו, על ההווה שלו וגם על עתידו, שעדיין אינו מוכרע.

זכית כמעט בכל דבר בערב הסעודית, בריאל מדריד זכית בהכל, באירופה אוהבים אותך, סוגדים לך.

”כרגע טוב לי מאוד כאן, נותנים לי הרבה חיבה, השחקנים, האוהדים, המאמן, האנשים שעובדים כאן. אני צופה במשחקי ריאל מדריד, אני צופה בליגת האלופות ומדמיין. ליגת האלופות היא קסומה. חוזה שלי כאן מתקרב לסיום, זה נכון. אני עדיין לא יכול לומר אם אשאר או אלך, זה תלוי בהרבה דברים. בדצמבר אהיה בן 38. אני רואה את עצמי עוד שנתיים בכדורגל”.

“פיזית אני במצב טוב, עובד הרבה ויש לי כדורגל, אני אוהב את הכדורגל, אני נהנה. נראה מה יקרה, מה יחשוב המועדון. אני אוהב לדבר פנים אל פנים ולראות מה הם חושבים. הכי טוב בשבילי זה להמשיך כאן, אבל גם לא רק להישאר בשביל להישאר עוד שנה או שנתיים. ככה אני לא יכול. אני חושב שרמת הכדורגל בליגה משתפרת”, הוסיף.

קארים בנזמה (IMAGO)

“מאז שהגעתי לפה לפני שלוש שנים, הכל הולך ומשתפר וממשיך לעלות. זה נכון שיש לי הצעות מאירופה. אני צריך להסתכל על הכל, לבחור טוב ולראות איפה אני מרגיש טוב, מבלי לשכוח שכאן אני מרגיש טוב ומקבל חיבה מכולם. אבל נראה. הם מבקשים ממני דברים ואני נותן להם דברים. הכל 50:50, אבל יש הצעות. אני לא הולך לעזוב את הכדורגל ולא את התחרות עוד חצי שנה”.

נעבור לאמבפה. האם אתה חושב שהעונה הזו אנחנו רואים את קיליאן אמבפה האמיתי?

”הוא הרבה יותר טוב. לכבוש שערים זה לא דבר חדש עבורו. בפ.ס.ז׳ הוא עשה את זה ובריאל מדריד הוא הולך לכבוש שערים, הרבה יותר. יהיו משחקים שבהם אמבפה לא ייגע בכדור. מה שאנחנו מצפים מקיליאן זה שכשהוא יקבל הזדמנות אחת, הוא יכבוש. ככה זה בריאל מדריד. ריאל צריכה אותו מאוד, ויש משחקים שבהם חייבים להבקיע, כמו מול אתלטיקו מדריד או ליברפול. אלו קבוצות שמסתגרות לאחור והוא צריך להופיע, לעבוד על המצבים האלה. הוא צריך לשתף פעולה עם ויניסיוס. ריאל מדריד מחכה לאמבפה לרגעים האלה, כדי להביא את ליגת האלופות”.

“אני חושב שהוא יכול לעשות את זה אם עם שאר השחקנים. הוא לא יכול לבד. הוא צריך את ויניסיוס, שחקנים אחרים... ככה זה. אני חושב שוויניסיוס, אמבפה, רודריגו למרות שהוא לא משחק הרבה, בלינגהאם... הם צריכים לדבר. אחד שם כדי לכבוש שערים, אחר כדי למסור, לא נגיד לג’וד לכבוש שערים כי בשביל זה יש את אמבפה, ולא נגיד לאמבפה להיות מספר 10 כי זה בלינגהאם. הם צריכים לדבר. הוא טוב יותר, אבל צריך להתמקד יותר ברגעים שבהם ריאל מדריד זקוקה לו, כי יש לו את כל מה שנדרש לבצע את זה”.

בלינגהאם ואמבפה (רויטרס)

עם צ׳אבי אלונסו יצא לך לשתף פעולה בחדר ההלבשה. ראית בו כבר אז מאמן?

”אני זוכר שכשהיינו משחקים יחד, הוא היה אותו דבר כמו היום כמאמן. לחץ, מסירות אנכיות, משחק שאני אוהב. הוא רק שישה חודשים בתפקיד והוא עושה עבודה טובה מאוד”.