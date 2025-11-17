הולאנד: מנצ'יני נגע לי בישבן, אמרתי לו תודה

ארלינג הולאנד שטף את איטליה בסן סירו, ותמונות של החלוץ הנורבגי מתעמת עם השחקן האיטלקי מנצ’יני הפכו ויראליות. שחקן רומא ניסה כל דבר אפשרי כדי להיכנס לראש של שחקן מנצ׳סטר סיטי, אך ללא הצלחה.

"מנצ׳יני היה כל הזמן עליי, לעיתים קרובות נגע לי בישבן. ברגע מסוים נמאס לי וצעקתי עליו: ‘מה אתה עושה?’ אבל אחר כך אמרתי לו תודה כי הוא דרבן אותי ואפשר לי לכבוש שני שערים", אמר החלוץ.

"הוא לא נגע בכדור במשך שעה ואז כבש שער אדיר", אמר בתסכול ג׳נארו גאטוזו על הולאנד. "הוא מכונת שערים". המאמן האיטלקי היה קורבן לתאוות ההבקעה הבלתי רגילה של השחקן, שמחזיק ב־55 שערים ב־48 הופעות במדי נורבגיה, וכבש 16 שערים בשמונה משחקי מוקדמות המונדיאל.

הולאנד ומנצ'יני (IMAGO)

בכל מקרה, באיטליה שוב התפוצצו בזעם על היכולת הירודה של נבחרתם. "איטליה הפסידה את משחק מוקדמות המונדיאל האחרון שלה, ובצורה מבישה", נכתב ב’טוטוספורט’. איטליה הושפלה, וכל השחקנים קיבלו את חלקם בביקורת, החל מג׳אנלואיג׳י דונארומה: "במחצית הראשונה הוא היה סתם צופה. בשנייה גם כן, אבל זה היה כמו משהו מסרט אימה".