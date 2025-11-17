יום שני, 17.11.2025 שעה 16:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

פדראו שוב מתאמן בצד, מלמד צפוי לשוב לרוטציה

מתוך רצון לא לסכנו, בלם מכבי חיפה לא צפוי לשחק מול עכו בחמישי לאחר שהתלונן שוב על כאבים. החלוץ עשוי לקבל הזדמנות בעקבות החולשה של יובאנוביץ'

|
פדראו (עמרי שטיין)
פדראו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה ממשיכה באימוניה בסגל חסר מאוד ועם לא פחות מחמישה שחקני נוער, דניאל דרזי, אלעד אמיר, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר ואיילון ברוך, כאשר מבין הזרים ניתן למצוא את פדראו, פיטר אגבה וג'ורג'ה יובאנוביץ'. פדראו שהתאושש מפציעה במינסקוס כבר חזר להתאמן בצורה מלאה עוד לפני הפגרה, אך ביומיים האחרונים הוא התלונן על כאבים ומתאמן בצד.

הבלם היה מתוכנן לפתוח בהרכב במשחק מול הפועל עכו ביום חמישי, אבל נראה שבשל הרצון שלא לסכנו פדראו לא ישותף. אגב, המשחק מול עכו תוכנן בעיקר עבור פדראו על מנת להכניס אותו לכושר משחק אחרי שלא שיחק תקופה ארוכה. למעשה, לברק בכר יהיו שני בלמים, שון גולדברג ואלעד אמיר, עד שיחזרו לאימונים מלאים עבדולאי סק וליסב עיסאת.

מבין הישראלים ממשיכים להתאמן שני החלוצים גיא מלמד ועומר דהן, שצפוי לעזוב בינואר. מלמד ששמו עלה כאפשרות חיזוק להפועל באר שבע, צפוי עד ינואר לקבל הזדמנויות נוספות כבר מול הפועל פתח תקווה, אחרי שבמחזור האחרון חזר ליציע. חזרתו של מלמד לרוטציה נובעת בין היתר בגלל החולשה של יובאנוביץ' שעל פי אנשי הקבוצה לא נראה תוסס באימונים ורחוק מלהיות שחקן שנראה שהוא שמח בחלקו.

גג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

נראה שהמאמן ברק בכר מתכוון לתת הזדמנות שווה עד ינואר לכל אחד מהשחקנים שהוא חושב שהם יכולים לעזור לקבוצה: "ישחקו רק אלה שיתאבדו על המגרש להצלחת הקבוצה", אמרו במכבי חיפה. אגב, שניים משחקני הנוער, דניאל דרזי ואלעד אמיר, נמצאים במשא ומתן עם המועדון בנוגע להארכת חוזיהם בשנתיים נוספות.

כרגע לפחות אין שום תזוזה בגזרת הארכת החוזים של סוף פודגוראנו, עבדולאי סק ושון גולדברג, שמסיימים חוזה בקיץ וכבר בינואר הקרוב רשאים לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפצו לקראת העונה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */