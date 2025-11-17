הפועל חולון וחובנטוד בדאלונה ישחקו ללא קהל

ביום רביעי, הפועל חולון תצא לספרד על מנת לשחק מול חובנטוד בעיר בדאלונה במסגרת ליגת האלופות של פיב”א, אך המשחק ישוחק ללא קהל, זאת לאחר החלטה משותפת של ראשי הקבוצות עם גורמי ביטחון ספרדים.

ככל שחלף הזמן והמשחק התקרב, בספרד חששו יותר ויותר מלקיים את המשחק, זאת לנוכח ההפגנות האלימות שקורות בעיר, אשר איימו על ביטחונם של דני פרנקו וחניכיו ואף אוהדי הקבוצה.

כידוע, בקטלוניה בפרט ובספרד בכלל, יש לא מעט הפגנות פרו פלסטיניות אשר מטרתן להפר את ביטחונם האישי של ישראלים אשר מבקרים במדינה וגם של שחקני ואוהדי קבוצות אשר מגיעים למשחקים במדינה.

דני פרנקו וחניכיו יגיעו לבדאלונה ברביעי על מנת לשחק מול הקבוצה המקומית במאבק צמרת בית 3, בו תנסה הקבוצה הישראלית לצמצם את הפער מהמקום הראשון. פרנקו וחניכיו הפסידו במחזור הקודם 94:92 לשולה הצרפתית וינסו להתאושש מההפסד הכואב מול הקטלונים.